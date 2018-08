Settantenne investita a Castiglion Fiorentino

arezzonotizie

: Trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara, è morta poco dopo - Zonalocale Abruzzo (Comunicati Stampa) - AbruzzoTweets : Trasportata d'urgenza all'ospedale di Pescara, è morta poco dopo - Zonalocale Abruzzo (Comunicati Stampa) - cdsnews : #cronaca #sarzana #valdimagra - Settantenne salva due bambini e viene investita -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) E' statada un'auto mentre si trovava in una strada a. Una donna di 70 è stata travolta in via Cupa. Erano le 10 circa quando è avvenuto l'incidente. Subito sono stati ...