Serie B | festa per Novara e Catania | la Corte Federale d’Appello ufficializza il

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso FIGC respinto - è ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...

Ribaltoni in Serie B - game over Avellino : tre posti per il ripescaggio - ecco le squadre pronte a fare festa e la composizione del campionato cadetto : 1/12 Settonce Roberto/LaPresse LaPres ...

Nuova Serie A. Con Empoli e Parma fa festa il Frosinone : Il Frosinone ha battuto 2-0 il Palermo nel ritorno della finale (all’andata 2-1 per i siciliani) ed è tornato in

Cosenza. Notte di festa per la promozione in Serie B : “I miei complimenti al Cosenza, ai calciatori, ai tifosi per l’eccezionale risultato che riporta i lupi in Serie B dopo

Maiello-Ciano - il Frosinone ribalta il Palermo e vola in Serie A : esplode la festa al Benito Stirpe : Dopo la sconfitta subita all’andata, il Frosinone ribalta il risultato allo Stirpe e conquista la Serie A: Palermo battuto 2-0 dai gol di Maiello e Ciano Empoli, Parma e Frosinone. Sono queste le tre squadre promosse in Serie A. L’ultima è quella di Moreno Longo, che batte il Palermo nel ritorno della finale playoff e conquista il Paradiso. Bastava non perdere ai rosanero, invece l’eurogol di Maiello e il sigillo finale di ...

Cosenza nella storia - è Serie B : impresa da brividi per i calabresi : dominio contro il Siena - è già grande festa per i 10000 tifosi [FOTO] : 1/13 Fabio Urbini/LaPresse ...

Calcio - festa Frosinone : è in Serie A : 22.34 Con Empoli e Parma, fa festa il Frosinone. I ciociari battono 2-0 il Palermo nel ritorno della finale (all'andata 2-1 per i siciliani) e, per il miglior piazzamento in classifica, tornano in Serie A, a 2 anni dalla retrecessione. Match nervosissimo allo 'Stirpe', i canarini di Moreno Longo passano al 52' con un eurogol di Raffaele Maiello che 'centra' l'incrocio con un gran destro a giro da 25 metri. Nel recupero arriva il raddoppio di ...

E’ festa Frosinone - promozione in Serie A dopo una cavalcata importante : lacrime per il Palermo - i rosanero recriminano [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Pigna - prima edizione della manifestazione 'La Musica Anima Pigna' : una ricca Serie di eventi da non perdere tra il 13 ed il 15 luglio : ... che paesi come Pigna mostrino al mondo che le tradizioni culturali secolari possono continuare a vivere e anzi a rinascere se il tutto è guidato dalla cultura e dall'arte, quindi dall'istruzione e ...

Sense8 - il cast della Serie si prepara a dire addio dopo l’ultima stagione : la festa a Napoli : Il gran finale della serie Netflix Sense8 avrà una grande location: Napoli. Da venerdì 8 giugno sarà possibile vedere sulla piattaforma in streaming la stagione finale con le puntate girate nel capoluogo campano e, proprio la sera del debutto su Netflix, Napoli ospiterà un evento per un’ultima avventura insieme a tutti i fan di Sense8 presso il Bagno Sant’Elena di Posillipo. E se c’è un personaggio che proprio non poteva mancare in questa ...

Festa del Fatto - Davigo : “Delinquere conviene? Italia uno dei posti dove è più facile”. “Cosa ci manca? La Serietà” : “Un governo Lega-Cinque Stelle? Ne ho viste talmente tante prima che faccio fatica a immaginarmi qualcosa di peggio di ciò che ho già visto”. Il magistrato Piercamillo Davigo, presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, è al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. Con Il direttore Marco Travaglio ha discusso sul tema: “Delinquere conviene?. “All’Italia manca la serietà. ...