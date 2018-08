Senza speranze in Brasile | la bambina è stata salvata da medici del Meyer di Firenze

Senza speranze in Brasile - 13enne viene salvata da medici di Firenze : Con un intervento chirurgico ad altissima complessità è stato ricostruito l'intestino a una bimba di 13 anni affetta da una malattia congenita. La piccola paziente era arrivata in Italia, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dal Brasile dove, dopo due operazioni non andate a buon fine, i medici non le avevano dato speranze di sopravvivenza. E' stata operata dall'equipe di ricostruzione intestinale guidata dal professor Antonio ...