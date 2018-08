SEAL Team torna su Rai2 tra questioni amorose e terroristi | anticipazioni 8 agosto

optimaitalia

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Serata movimentata quella di oggi, 1, sudove tornerà David Boreanaz nei panni del protagonista di. Il dramma CBS è pronto a tenere compagnia al pubblico con ben 3 episodi in cui non ci sarà modo per la squadra di fermarsi.Ad andare in onda saranno i tre nuovi episodi dal titolo, rispettivamente, “Confini”, “Lo scambio” e “Cassa di birra” in cui Jason e il resto della squadra devono soccorrere un agente della CIA sotto copertura catturato dairadicali per essere usata come moneta di scambio. In seguito, un soldato americano catturato dopo aver disertato, potrebbe essere portato a casa ma i sentimenti di tutti sembrano essere davvero molto contrastanti.Al momento non sono previsti stop per le serie tv in onda sue la squadra tornerà anche la prossima settimana, l'8con altri tre episodi, il 10, 11 e 12 della prima stagione dal titolo ...