Se le criptovalute fossero stampate su banconote

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Immaginate la signora davanti a voi alla cassa del supermercato, lì, meravigliosa nel suo tailleur a fiori, mentre apre il suo grande borsellino verde acqua con laccetti argentati ed estrae una banconota da un bitcoin per pagare la sua spesa. Certo, la scena risulterebbe un tantino surreale – soprattutto perché quella singola banconota varrebbe oggi qualcosa come 6.500 euro, e nessuno vorrebbe francamente trovarsi nei panni del cassiere costretto a dare il resto. Eppure è proprio questo ciò che hanno immaginato i creativi dei NeoMam Studios per il portale 99Bitcoins.com, disegnando una possibile trasposizione cartacea delle più popolaridel mondo. Ecco allora che sulla banconota dell’Ethereum troviamo il volto compiaciuto del suo inventore, il genio informatico russo Vitalik Buterin, fresco di vittoria all’Index Design Award 2017; mentre su quella del Litecoin ...