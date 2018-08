SCUOLA I due errori con cui ci siamo giocati la vera autonomia

SCUOLA : Donazzan - mancano docenti magistrali a due mesi da inizio anno scolastico : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – ‘ mancano solo due mesi all’ inizio dell’ anno scolastico 2018/19: un anno scolastico che rischia di non partire a causa del disinteresse che le Istituzioni st anno dimostrando sul tema di docenti magistrali . Migliaia di ‘professionisti dell’educazione’, che già h anno avuto modo di dimostrare il loro valore sul campo, non s anno cosa aspettarsi per il loro futuro e per quello dei ...

Strage di bambini a Shanghai/ Video - attacco in Cina : un uomo uccide due ragazzini davanti SCUOLA elementare : Un uomo armato di coltello ha ucciso due bambini all'ingresso di una scuola elementare a Shanghai in Cina , era arrabbiato contro la società. E' stato neutralizzato dai genitori(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Due classi e zero promossi : a Livorno la SCUOLA più "severa" d'Italia : Su due classi , nessuno è stato promosso. Nessuno dei 24 ragazzi delle due sezioni dell'Istituto Trasporti e Logistica "A. Cappellini" e del professionale "L. Orlando" di Livorno è riuscito a superare l'anno. Sempre al Cappellini, poi, c'è un'altra classe in cui è stato promosso soltanto un alunno, mentre gli altri 16 studenti sono stati bocciati o rimandati a settembre. Il polo livornese, che accomuna tre istituzioni ...

“Uno mi stuprava - altri due compagni guardavano”. Orrore in una SCUOLA italiana : ecco dove è successo : Prima immobilizzata, poi stuprata in classe da un compagno. Ma non erano soli: stando alla ricostruzione della vittima, c’erano anche altri due ragazzi in quell’aula di un istituto superiore. L’episodio si sarebbe consumato lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, in una classe semi deserta di una scuola superiore italiana. La studentessa, appena diciottenne, ha già denunciato il compagno per violenza sessuale ai ...