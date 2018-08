Scossa di terremoto vicino ad Accumoli

Terremoto : Scossa al largo della Calabria [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Roma - il terremoto di oggi ai Castelli Romani : epicentro a Genzano - Scossa avvertita a Marino - Nemi - Albano Laziale - Ariccia - Ciampino e Grottaferrata : Un terremoto è stato avvertito oggi a Roma: la scossa s’è veriticata alle 08:00 di stamattina, con epicentro a Genzano di Roma ai Castelli Romani. La scossa è stata di magnitudo 2.0 e si è verificata a 11.1km di profondità. Seppur in modo lieve, è stata avvertita a Marino, Nemi, Albano Laziale, Ariccia, Ciampino, Grottaferrata, Rocca di ...

Terremoto in Calabria : Scossa avvertita fino a Messina : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in Calabria al largo delle coste di Vibo Valentia all'1.15 della scorsa notte. L’epicentro in mare a 13 km dal comune di Ricadi per una scossa che è stata avvertita distintamente dalla popolazione oltre che a Ricadi anche nei vicini comuni di Tropea, Capo Vaticano, Nicotera e fino all’area dello Stretto di Messina. Segnalazioni ai centralini dei Vigili del Fuoco sono arrivate dalla ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.7 al largo costa ovest della Calabria | : Il sisma registrato all'1.15 davanti alla provincia di Vibo Valentia. Secondo l'Ingv, ha avuto ipocentro a 89 km di profondità ed epicentro in mare a 13 km da Ricadi. Non sono stati segnalati danni a ...

INDONESIA - TERREMOTO SULL’ISOLA DI LOMBOK/ Ultime notizie - 14 morti dopo Scossa M 6.4 : rischio tsunami : TERREMOTO in INDONESIA M 6.4. Ultime notizie: dieci morti e 40 feriti, sisma a 100 km da Bali. Alle 5:47 locali, le 00:47 in Italia, ha tremato la terra nel sud est asiatico(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Terremoto Indonesia - le immagini dall’isola di Lombok : l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova Scossa : Gli abitanti dell’isola di Lombok, in Indonesia, si sono riversati nelle strade dopo il Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la zona. Nel video, le persone stanno verificando le condizioni dell’ospedale, dove i degenti sono stati evacuati, quando si verifica una nuova scossa di assestamento. L'articolo Terremoto Indonesia, le immagini dall’isola di Lombok: l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova scossa proviene da ...

Terremoto nel Trapanese : Scossa a Campobello di Mazara - avvertita a Tre Fontane e Torretta Granitola : Un Terremoto magnitudo ML 2.6 è stato registrato a 8 km sud da Campobello di Mazara (Trapani) alle 00:50:21 ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito in particolare nelle località balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola. L'articolo Terremoto nel Trapanese: scossa a Campobello di Mazara, avvertita a Tre Fontane e Torretta Granitola sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Indonesia : ci sono 10 morti : L'isola è una meta turistica frequentata da tutto il mondo grazie alle sue spiagge e ai sentieri per le escursioni. Molti edifici sono stati danneggiati e decine di persone sono state ferite dalla ...