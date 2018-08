Scontro sulla A1 | due morti

Roma - Scontro frontale sulla via del Mare : muore un motociclista 49enne : Incidente mortale stamattina presto in via del Mare, nei pressi dell'incrocio con via Castel Fusano a Ostia. Nello scontro sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è il motociclista, un ...

Scontro violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...

Geotermia - Scontro interno al Pd sulla moratoria : Se le aziende italiane in questo settore sono leader nel mondo è perché da quasi 200 anni la Geotermia è nata e si è sviluppata partendo dalla Valdicecina. Garantire la sostenibilità ambientale, il ...

Scontro tra Legambiente e sindaci sulla qualità delle acque del lago : ... , Mario Fanelli , Capodimonte, , Luigi Buzi , Gradoli, , Piero Camilli , Grotte di Castro, si riservano di 'difendere il nostro lago nelle sedi opportune, perché con il territorio e l'economia non ...

Sulla Tav è Scontro Salvini-Di Maio. Chiamparino : 'Pronto a referendum' : Mentre i Cinquestelle premono per il blocco dell'opera, il Carroccio chiede di andare avanti valutando costi e benefici di un'eventuale rinuncia. Nel mezzo della contesa il premier Conte fa sapere che ...

Sicilia - Scontro moto-auto sulla strada provinciale : 36enne muore dopo 7 giorni di agonia : L’incidente stradale tra la moto su cui viaggiava Giuseppe Pizzo e un’auto è avvenuto lo scorso 19 luglio in Sicilia, sulla strada provinciale Caccamo-Termini Imerese. L'uomo, trentaseienne originario di Caccamo, era stato portato in ospedale a Palermo, ma dopo sette giorni d’agonia si è arreso.Continua a leggere

Incidenti : Venezia - sulla A57 Scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'A57, poco prima dello svincolo per l'aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l'autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, che

Incidenti : Venezia - sulla A57 Scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, ...

'Cosa facevano'. La follia dietro lo Scontro mortale sulla strada del mare : Le strade Ue restano comunque le più sicure del mondo: a livello globale perdono la vita 174 persone per milione di abitanti, contro 49 per milione nell'Unione. 'Si è schiantata': Aida Nizar, l'...

“Cosa facevano”. La follia dietro lo Scontro mortale sulla strada del mare : Stavano gareggiando in una corsa folle sulla provinciale Dogana. Quattro albanesi a bordo di una Golf e un’altra autovettura non identificata stavano correndo a tutta velocità nel tratto compreso tra Tuscania e Montalto di Castro. sulla traiettoria, però, hanno incontrato una Smart e per evitarla una delle due auto è finita contro un albero. Per il conducente non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto dieci ...

Incidenti : sulla A4 tra Padova Est e bivio A57 Scontro tra due auto e una moto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – Un incidente in carreggiata est (direzione Trieste) della A4 ha coinvolto poco prima delle 14.40 una moto e due auto al chilometro 369, in territorio di Vigonza. Apparentemente non si registrano feriti gravi. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, con la Polstrada, i soccorsi meccanici e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale.Attualmente ...

Il Chelsea esonera Antonio Conte - ma è Scontro sulla buonuscita : Il tecnico italiano è stato esonerato da Roman Abramovich. Resta ancora da capire se otterrà dal club londinese la buonuscita richiesta. L'articolo Il Chelsea esonera Antonio Conte, ma è scontro sulla buonuscita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.