Scontro Berlusconi-Salvini Su Foa in Rai si spacca il centrodestra

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo Scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...