Scontri tra bande a Ferrara | Balboni | FdI | | ' E' mafia nigeriana | Governo intervenga

Scontri tra pusher a Ferrara Assalti con macete - mazze - pistole : Un'aggressione domenica e tre lunedì. I testimone oculari riferiscono di una lotta per spartirsi le piazze di spaccio in città. Tra questi, per un caso, è presente anche il consigliere comunale della Lega Nicola Lodi: “Ero al momento giusto nel posto sbagliato. Un incubo. Non ci è scappato il morto ma siamo al quarto scontro per strada in due giorni. Qua oramai è normale” Segui su affaritaliani.it

Lazio-Spal - la violenza non conosce ferie : Scontri tra tifoserie prima dell’amichevole ad Auronzo di Cadore : Nemmeno la vista delle Dolomiti e il fatto che si trattasse di un’amichevole estiva ha fermato la violenza nel calcio. Ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, le tifoserie di Spal e Lazio sono entrate in contatto prima della partita tra le due squadre. Fumogeni, bastoni e lancio di sassi. La scena è stata ripresa dagli abitanti e pubblicata sui social. L'articolo Lazio-Spal, la violenza non conosce ferie: scontri tra tifoserie prima ...

Assalto migranti a Ceuta : 600 entrano in UE/ Ultime notizie : Scontri lungo il confine - più di 150 feriti : Spagna, 400 migranti assaltano il confine a Ceuta, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Scontrino omofobo a Roma : "Doveva essere la nostra serata per uscire dall'anonimato. È stato un incubo" : "Doveva essere la "nostra serata", finalmente, ci erano decisi ad uscire allo scoperto e ad affrontare il mondo. Adesso non so cosa faremo. di certo una cena tranquilla si è trasformata in un incubo". In un'intervista a La Stampa uno dei due giovani vittime di omofobia in un ristorante di Roma, racconta l'accaduto."Io e il mio fidanzato siamo andati a cena alla Locanda Rigatoni a due passi da san Giovanni. L'idea era stata mia, ...

Lo ‘Scontrino della vergogna’ : coppia gay insultata tra le voci dei piatti consumati - è polemica! : Uno scontrino vergognoso in cui spunta una voce altrettanto riprovevole, ecco il fatto denunciato da una coppia gay dopo la cena in un locale di Roma Un episodio increscioso è accaduto ad una coppia gay in un locale di Roma. Dopo aver consumato il pasto, i due ragazzi si sono visti recapitare al tavolo uno scontrino vergognoso. Sotto le varie voci dei piatti consumati ed il relativo prezzo, infatti, si trovava la scritta: “…No ...

Fiorentina-Venezia - Scontri tra tifosi prima del match : due feriti alla testa : E’ andata in scena la partita amichevole tra Fiorentina e Venezia, le due squadre continuano la preparazione in vista dell’inizio dei rispettivi campionati. La partita finisce con il risultato di 0-1, da segnalare un rigore sbagliato da Veretout e la rete della vittoria firmata da Segre in pieno recupero. Ma anche un brutto episodio prima del match con gli scontri tra tifosi. Necessario l’intervento delle forze ...

Tito Boeri all’Inps - dalle buste arancioni alla lotta allo strapotere sindacale - luce sulle disparità e Scontri con l’esecutivo : “Se non avrà più la fiducia del governo e del ministro del Lavoro, Boeri si dimetterà il giorno dopo. Ma dovranno convocarlo per dirglielo. Non si può certo risolvere con un tweet”, spiega una fonte vicina al presidente dell’Inps. Non a caso l’esecutivo sul punto è, almeno in parte, molto cauto e già prospetta un mancato rinnovo a fine incarico perché “il presidente non è minimamente in linea con le idee del governo”, come ha ...

SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni 25 luglio 2018 : duri Scontri tra Livio e Lucrezia : SACRIFICIO D'AMORE, Anticipazioni del 25 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Lucrezia e Livio si scontreranno a causa delle opposizioni di lui sul matrimonio(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Cracco e lo Scontrino da 41 euro - sui social insulti e critiche al cliente : «Potevi andare da un'altra parte» : Capita spesso che un turista vada in un ristorante e dopo un conto magari troppo alto faccia una foto allo scontrino e la posti sui social: spesso è un buon indicatore di quanto in una...

Mette in rete lo Scontrino «salato» di Cracco Ma il web lo stronca : «Vai da un'altra parte» : Poi, improvvisamente, capita che il popolo dei social ti stupisca favorevolmente. Accade quando un signor nessuno attacca un famoso chef televisivo convinto di guadagnarsi la svalutatissima ma sempre ...

Nel sud dell’Iraq si protesta contro il governo centrale - almeno una persona è stata uccisa negli Scontri con la polizia : Da una settimana nel sud dell’Iraq ci sono proteste contro il pessimo livello dei servizi offerti dal governo iracheno ai suoi cittadini, tra cui la scarsità di acqua potabile e di elettricità, l’elevato inquinamento e il persistente problema della disoccupazione. The post Nel sud dell’Iraq si protesta contro il governo centrale, almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia appeared first on Il Post.

Gaza - tra Hamas e Israele fragile tregua dopo gli Scontri/ Ultime notizie - dislocate batterie antimissile : Striscia di Gaza, raid Israele dopo i missili palestinesi: Ultime notizie, Hamas e la jihad islamica chiede tregua e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:44:00 GMT)

Uomo ucciso in strada da agente - Scontri a Chicago/ Ultime notizie - folla contro Polizia : 500 morti nel 2018 : Chicago, agente uccide Uomo in strada. Video Ultime notizie, folla inferocita: proteste, feriti e arresti. E' accaduto nelle scorse ore nella città ventosa, Stati Uniti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:15:00 GMT)