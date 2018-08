Scienza | Rossi | “Orgogliosi per la vittoria di Alessio Figalli del ‘Nobel’ per la

meteoweb.eu

: @braccoofficia Dear friend, nel DNA dei rossi la menzogna è il marcatore genetico preponderante...la scienza nn sb… - Emidio24005437 : @braccoofficia Dear friend, nel DNA dei rossi la menzogna è il marcatore genetico preponderante...la scienza nn sb… - Alessia_Rossi : RT @micxhella: Che bella la scienza, che bella la medicina, che bella la ricerca, che bello il progresso, che bella la mentalità aperta, la… - ver_rossi : RT @micxhella: Che bella la scienza, che bella la medicina, che bella la ricerca, che bello il progresso, che bella la mentalità aperta, la… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) “Una bellissima giornata per Pisa e l’Italia., 34 anni, è stato insignito della medaglia Fields, il “Nobel” per la matematica.ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa dove si è laureato con un anno di anticipo e ha conseguito il dottorato in soli dodici mesi. È il secondo italiano a ricevere questo premio. Il primo fu Enrico Bombieri nel 1974. E c’è un tratto che li accomuna, l’aver studiato o insegnato alla Scuola Normale di Pisa. Per noi è un grandissimo motivo d’orgoglio”. Con queste parole il presidente della Regione Toscana Enricoha commentato su Facebook la buona notizia data a Rio De Janeiro durante la cerimonia di apertura del ventottesimo International Congress of Mathematicians. L'articolo: “Orgogliosi per ladidel ‘Nobel’ per la ...