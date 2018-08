Scienza | a Figalli il ‘nobel’ per la matematica | ecco il suo “trasporto ottimale” | dal

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Alessioè stato premiato con la Medaglia Fields per i suoi “contributi alla teoria del trasporto ottimale e alle sue applicazioni nelle equazioni differenziali a derivate parziali, metrica geometrica e probabilità”. In particolare, il matematico italiano si è occupato dello studio di quale sia il modo più economico per trasportare una distribuzione di massa da un luogo a un altro, supponendo che il costo di trasporto dipenda dalla distanza percorsa. Il suo contributo ha quindi applicazioni in problemi di natura economica e si e’ rivelato uno strumento matematico che può essere utilizzato in tanti altri problemi: le equazioni alle derivate parziali, la geometria, eccetera. Inoltre,è riuscito ad usare il trasporto ottimale per studiare dei modelli in meteorologia. Per esempio il matematico ha scoperto che il trasporto ottimale influenza ...