Sci | azzurri da oggi sullo Stelvio

Sci d’erba – Mondiali juniores - quindici azzurri al via nelle quattro gare in programma a Montecampione : Mondiali juniores a Montecampione, quindici azzurri al via per quattro gare. Si parte martedì 31 luglio con il GS Archiviata la due giorni di Coppa del mondo, la località bresciana di Montecampione è pronta ad ospitare i Mondiali juniores di sci d’erba, che scattano martedì 31 luglio e si concludono venerdì 3 agosto. Saranno quindici gli azzurri al via della manifestazione: Alberto Bleynat, Marco Combi, Nicolò Schiavetti, Daniele ...

Sci di fondo - tre azzurri parteciperanno al BlinkFestivalen in Norvegia : in gara anche Federico Pellegrino : Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Dominik Windisch al via del BlinkFestivalen in Norvegia Sono tre gli italiani al via del BlinkFestivalen che si svolge fra Lyseboth e Sandnes, in Norvegia, dove va in scena l’ormai abituale appuntamento con i protagonisti dei circuiti di sci di fondo e biathlon. In programma quattro giorni di competizioni, che partono mercoledì 1 agosto con la 60 km in tecnica classica, alla quale ...

Inter - Lautaro-Icardi : l’intesa c’è… anche fuori dal campo! I nerazzurri ‘a mollo’ nella piScina di Maurito : Lautaro Martinez ed Icardi insieme in casa del capitano dell’Inter, tra i due l’intesa c’è: i nerazzurri potranno contare su di loro “Due argentini a Milano“. È questo il titolo che potremmo dare alla foto postata da Mauro Icardi su Instagram, che lo immortala accanto a Lautaro Martinez, nella sua casa vicino San Siro. I due calciatori, con i piedi a mollo nella piscina del capitano dell’Inter, mostrano ...

Azzurri d'argento nella Sciabola : A vincere sono stati gli asiatici, rispettando l'equilibrio dell'intera stagione di Coppa del Mondo che ha visto la Corea del Sud vincere quattro delle cinque tappe disputate e l'Italia concludere ...

Mondiali di scherma – Sciabola maschile - non basta Curatoli : Italia sconfitta dalla Corea del Sud in finale - è argento per gli azzurri : Un argento per l’Italia ai Mondiali di scherma, nella finale di Sciabola maschile la Corea del Sud vince e si aggiudica l’oro E’ d’argento la quinta medaglia dell’Italia ai Mondiali di scherma di Wuxi. La conquistano gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano nella Sciabola a squadre maschile. Il quartetto Italiano si arrende solo in finale alla Corea del Sud per 45-39. Il medagliere ...

Scherma - Mondiali 2018 : Italia - che rivincita sull’Ungheria! Azzurri in finale per l’oro nella Sciabola a squadre! : L’Italia va a caccia del quarto oro consecutivo ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra di sciabola maschile (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano) scenderà tra poco in pedana per conquistare il titolo iridato contro la fortissima Corea del Sud. Finalmente gli Azzurri si sono presi la loro rivincita sull’Ungheria, sconfiggendo Szilagyi e compagni in semifinale con il punteggio di 45-42. ...

Scherma - Mondiali 2018 : Kim Junghwan oro nella Sciabola. Azzurri fuori agli ottavi : Doveva essere un oro coreano e alla fine lo è stato. Kim Junghwan è il nuovo campione del Mondo di sciabola maschile, dopo aver trionfato nei Mondiali di Scherma a Wuxi. Il 34enne di Seul ha superato in finale l’americano Eli Dershwitz con il punteggio di 15-11, confermando la supremazia della Corea del Sud in questa arma. Medaglia di bronzo per il russo Kamil Ibragimov e per l’altro coreano Kim Junho, che sono stati sconfitti ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : MARA NAVARRIA IN FINALE!!! Azzurri tutti fuori agli ottavi della Sciabola : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegneranno le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Subito l’occasione per l’Italia di provare a sbloccare il suo medagliere in questa rassegna iridata in terra cinese. In pedana per le spadiste scenderanno MARA NAVARRIA, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, mentre tra gli ...

Scherma - Mondiali 2018 : gli Sciabolatori non trovano l’acuto. Azzurri fuori agli ottavi : Non iniziano nel migliore dei modi per l’Italia le fasi finali dei Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Nella sciabola maschile nessun azzurro è riuscito a superare gli ottavi di finale. I nostri portacolori hanno pagato anche un tabellone ostico, che li ha messi di fronte ad alcuni degli atleti più quotati del torneo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo da Luigi Samele che non ha potuto nulla contro il sudcoreano ...

Scherma - un Mondiale all'ombra del Buddha : a Wuxi gli azzurri tra attese e rinaScite : In effetti quelle del Palazzetto dello Sport, sede delle gare, sono spettacolari e degne di un parterre olimpico. Dici Olimpiade e pensi a Tokyo 2020, da qui parte la rincorsa degli azzurri. Questo ...

Sci alpino - collegiale di cinque giorni per gli azzurri : coinvolti anche Buzzi - Fill e Innerhofer : Innerhofer, Fill e Buzzi in training sciistico per cinque giorni sul Passo dello Stelvio Velocisti di Coppa del mondo allo Stelvio per un collegiale sciistico di cinque giorni, che si concluderà il prossimo 21 luglio. La convocazione del ds Massimo Rinaldi coinvolge Emanuele Buzzi, Peter Fill e Christof Innerhofer. Paris riposa un turno a causa della recente nascita del suo primo figlio. Schierato in pista lo staff tecnico dei top di ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia per il colpaccio traScinata da Cantagalli e Gardini. Gli azzurrini sfidano la Russia e le big : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei U20 di Volley maschile che si disputeranno in Belgio e Olanda dal 14 al 22 luglio. Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool di Kortrijk e affronteranno nell’ordine Francia, Turchia, Russia, Belgio e Polonia: un raggruppamento complicato in cui andranno tenuti soprattutto d’occhio i russi, i polacchi e i francesi ma anche la nuova scuola anatolica e i padroni di casa ...

Sci di fondo - piccole modifiche al programma dei fondisti : azzurri a Predazzo fino a domani : Cambia solo parzialmente il programma dei fondisti, impegnati a Predazzo fino al 6 luglio La bomba d’acqua caduta sulla Val di Fassa nel pomeriggio di martedì 3 luglio ha modificato soltanto parzialmente il programma di lavoro odierno della squadra A di sci di fondo, che ha ultimato i test atletici presso il CeRism di Rovereto per cominciare a Predazzo una fase di carico. Il gruppo composto da Francesco Defabiani, Dietmar Noeckler, ...