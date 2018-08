Schianto sulla Via del mare Un morto sul colpo Disagi sulla viabilità

caffeinamagazine

: Roma terribile incidente sulla via del Mare: schianto contro unauto morto motociclista - #terribile #incidente… - zazoomblog : Roma terribile incidente sulla via del Mare: schianto contro unauto morto motociclista - #terribile #incidente… - infoitinterno : Schianto in moto sulla A22: morto il direttore marketing dell'Arena - zazoomblog : Maxi incidente sulla Nettunense: schianto tra 4 auto ferita una coppia di fidanzati romani foto Luciano Sciurba -… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Tragedia a Roma nel tratto di strada che alla capitale porta a Ostia, giornalmente battuta da migliaia di veicoli. Per cause ancora da accertare una motocicletta guidata da un uomo di 49 anni si è scontrata con un’auto. Lo scontro, avvenuto intorno alle 8:15 all’altezza dell’incrocio con via Castel Fusano, nella zona di Ostia Antica. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del X Gruppodella Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi insieme ad un’ambulanza del 118. Nonostante i tentativi di rianil’uomo non c’è stato nulla da fare. Per consentire i soccorsi la via delè stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dal semaforo di Ostia Antica al tunnel di Acilia. Inevitabili i risentimenti alla circolazione stradale, con auto ferme nel traffico fra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello. Un anno molto difficile ...