Maxi incidente sulla Nettunense : Schianto tra 4 auto - ferita una coppia di fidanzati romani - foto Luciano Sciurba - : Maxi incidente ad Ariccia, al km 11 di via Nettunense: coinvolte ben 4 auto. Dopo un tamponamento a catena in direzione Anzio, una Fiat 500 che si dirigeva in direzione Roma con a bordo una coppia di ...

Schianto sul quad : Federica e Paolo muoiono durante la vacanza a Rodi : VERONA - Noleggiano un quad a Rodi, dove avrebbero dovuto trascorrere una splendida vacanza, ma quell'avventura si trasforma in tragedia: Paolo Verzini (40 anni) e la compagna Federica Baltieri...

Schianto frontale sulla strada del Tonale : morti un ragazzo e una ragazza - due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Bergamo - Schianto frontale sulla strada del Tonale : due morti e due feriti. Sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Schianto tra due auto e un camion sulla statale Trignina : morto un 40enne : Un tragico incidente stradale tra un camion e due vetture, un'Alfa Romeo e una Panda, è avvenuto questa mattina lungo la statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella ed è...

Bari - Schianto sul guardrail della SS 16 : auto di traverso sulla carreggiata : auto finisce di traverso sulla statale 16. Di pochi minuti fa l'incidente sulla tangenziale di Bari, in direzione nord, all'altezza dell'uscita Stanic. Le dinamiche dell'incidente non sono chiare, ma, ...

Schianto auto moto sul Sempione - grave motociclista : Schianto auto moto, 56enne ferito grave incidente stradale sulla statale del Sempione sul territorio del Comune di Parabiago. Sul posto due ambulanze della croce rossa e i carabinieri per cercare di ...

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Schianto tremendo : Davide muore a 31 anni : Ancora sangue sulle strade italiane e Ancora una giovane vittima strappata alla vita troppo presto. Si chiamava Davide Bordignon e ha lasciato per sempre la famiglia, la fidanzata e la comunità in cui era da sempre molto attivo nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 22 luglio 2018, a seguito di un incidente stradale terribile, che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nella provincia di Treviso. Davide era di Cittadella, Padova, e per ...

Tragico incidente sulla Sp 100 perugina : muore 20enne/ Ultime notizie : nuovo Schianto sulla strada della morte : Tragico incidente sulla Sp 100 perugina: muore 20enne. Ultime notizie: nuovo schianto sulla strada della morte, nel mirino per via del suo manto stradale e delle dimensioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:47:00 GMT)

Roma - Schianto sul Gra tra due auto : ferite 4 persone - due sono gravi : Incidente sul Gra in carreggiata esterna prima dell'uscita Vitinia/Acilia/Ostia. Coinvolte due auto, una con 4 persone a bordo, l'altra con mamma e figlia. Due persone sono state portate in ospedale ...

Sori - Schianto nella notte sull’Aurelia : moto contro auto - muore 27enne | : Un motociclista di 27 anni ha perso la vita sulla via Aurelia, intorno alle 2, scontrandosi contro un’auto e finendo sotto a quest’ultima.

Sori - Schianto sull’Aurelia : moto contro auto - muore 27enne/ Ultime notizie : corpo trascinato per vari metri : Sori, schianto sull’Aurelia: moto contro auto, muore 27enne. Ultime notizie: corpo trascinato per diversi metri, niente da fare per lo sfortunato centauro(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Sori - Schianto nella notte sull’Aurelia : Un motociclista di 27 anni ha perso la vita sulla via Aurelia, intorno alle 2, scontrandosi contro un’auto e finendo sotto a quest’ultima.

Tragico Schianto fra moto sullo Spino : muore carbonizzato un dermatologo : Arezzo, 21 luglio 2018 - Tragico schianto sullo Spino. Un motociclista orignario dell'Emilia Romagna, Crescenzo Di Donato, di 61 anni, muore; l'altro , 46 anni di Impruneta, è gravissimo. Uno scontro ...