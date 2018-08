Sassuolo | De Zerbi vuole un suo ex calciatore

Serie A Sassuolo - Carnevali : «De Zerbi giovane e competente - con lui faremo bene» : MILANO - Nel corso della presentazione del calendario della Serie A, ai microfoni di Sky è intervenuto l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali : 'Con De Zerbi possiamo fare un buon campionato, è un ...

Sassuolo - De Zerbi : “io e Squinzi ambiziosi” : “E’ il posto giusto per me, abbiamo la stessa idea, la stessa voglia di emergere, di renderci protagonisti”. Roberto De Zerbi sente che il Sassuolo è la piazza ideale per spiccare il volo dopo quanto di buono mostrato col Benevento. “Squinzi e’ ambizioso e in questo ci troviamo – continua il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi e’ prematuro dire quale sara’ il nostro obiettivo ma ...

De Zerbi : 'Sassuolo è il posto giusto. Divertimento al primo posto' : L'ex allenatore del Benevento ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questo è il posto giusto per me, perché abbiamo la stesse idee e la stessa voglia di emergere e di renderci protagonisti. Chiaro ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l'acquisto di Boateng. Presentato De Zerbi : 'Prince valore aggiunto' : Adesso è ufficiale: Kevin Prince Boateng torna in Italia e vestirà la maglia del Sassuolo. La società neroverde ha ufficializzato l'acquisto dell'ex Milan dall'Eintracht Francoforte, a titolo ...

Calciomercato Sassuolo - nodo Brignola per De Zerbi : Sassuolo - I pezzi del puzzle vanno a posto: prestito confermato dal Las Palmas per il difensore uruguaiano Lemos e arrivo dell'attaccante danese Jens Odgaard , classe 1999, nell'affare Politano all' ...

Calciomercato Sassuolo - primo innesto per De Zerbi : ecco Djuricic : Sarebbe, infatti, stato raggiunto un accordo tra il club neroverde e il 26enne centrocampista serbo per un contratto quadriennale : lo riporta 'Sky Sport'. La prossima settimana Djuricic , che si ...

De Zerbi nuovo allenatore del Sassuolo : Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo. La notizia, già nell'aria dalla fine del campionato, è stata ufficializzata dalla società dopo la firma del contratto alla sede della Mapei, del ...

Sassuolo - De Zerbi è il nuovo allenatore : Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo ufficializza il club emiliano con una nota sul suo sito web: “Questa mattina, presso la sede Mapei di Milano, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Roberto De Zerbi”. Il 39enne tecnico bresciano firma un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2020. AdnKronos) L'articolo Sassuolo, De Zerbi è il nuovo ...

Ufficiale - De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo : Roberto De Zerbi ha preso il posto di Iachini sulla panchina del Sassuolo, le voci degli ultimi giorni sono diventate ufficiali in mattinata Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo ufficializza il club emiliano con una nota sul suo sito web: “Questa mattina, presso la sede Mapei di Milano, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Roberto De Zerbi”. Il ...

Calciomercato Sassuolo - Squinzi : «De Zerbi? Spero si ripeta la storia di Di Francesco» : ...- ha aggiunto Squinzi intervenendo alla cerimonia di consegna dei diplomi Sbs al Coni - I proprietari cinesi non possono avere la stessa visione e lo stesso attaccamento di grandi uomini dello sport ...

Sassuolo - Squinzi : “con De Zerbi speriamo di ripetere la stessa storia vissuta con Di Francesco” : “Con De Zerbi speriamo di ripetere la stessa storia vissuta con Di Francesco”. Lo dice il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi. “Sono tifoso milanista da sempre – ha aggiunto Squinzi intervenendo alla cerimonia di consegna dei diplomi Sbs al Coni – I proprietari cinesi non possono avere la stessa visione e lo stesso attaccamento di grandi uomini dello sport del passato come Moratti e Berlusconi, Viola o ...