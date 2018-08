Sardegna | chiusa l’inchiesta sul voto di scambio nel comune di Palau | ex sindaco e sua

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) La procura di Tempio ha chiuso le indagini sul presuntodineldi. Tra le persone sotto inchiesta c’è anche l’exdel paese in provincia di Olbia-Tempio, Francesco Pala, e la sua vice Maria Piera Pes, entrambi ai domiciliari da un anno. Come riporta il quotidiano La Nuova, le accuse, a vario titolo, vanno dall’induzione indebita a dare o promettere utilità alla concussione, fino all’abuso d’ufficio, al falso ideologico e alla truffa aggravata. L’inchiesta – condotta dagli uomini della Guardia di finanza sotto il comando del maggiore Marco Salvagno, coordinati dal sostituto procuratore Cristina Carunchio – era iniziata nel 2015 dopo la denuncia di irregolarità nell’assegnazione degli appalti nel settore sociale di una dipendente comunale. La donna, come spiega l quotidiano sardo, aveva ...