Sanità | Lombardia ed Emilia Romagna le mete preferite | fuga dal Sud

meteoweb.eu

: Lombardia, contraccettivi gratis a giovani under 24 - Agenzia_Ansa : Lombardia, contraccettivi gratis a giovani under 24 - Agenzia_Ansa : In #Lombardia contraccettivi gratis a giovani under 24 - Anna27lu : @Aureliu40118928 @cpetruccioli Scusi la Lombardia? Con tutti gli scandali sulla sanità che ha avuto? La sicilia? Le… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sono quasi un milione i ‘migranti’ della salute, pazienti che hanno deciso di partire per curarsi in una regione diversa dalla propria. Spostano “4,63 miliardi di euro, un fiume di denaro ancora poco trasparente“. Lo afferma la Fondazione Gimbe nel report sulla mobilità sanitaria, evidenziando come “dibattito politico e scena mediatica dedicano scarsa attenzione a questo fenomeno, che ha enormi implicazioni etiche, sociali ed economiche“. Dopo aver analizzato crediti, debiti e saldi delle regioni, Gimbe può documentare “solo” che “il fiume di denaro scorre prevalentemente da sud a nord. Servono analisi più dettagliate“. Da qui la richiesta al ministro della Salute Giulia Grillo di “rendere disponibili tutti i dati sulla mobilità sanitaria“. I cittadini possono esercitare il diritto di essere assistiti in strutture ...