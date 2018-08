San Basilio | bar della coltellata | sgominato traffico di droga

Roma : a fuoco officina verniciatura auto a San Basilio - no feriti : Roma – Fiamme in una carrozzeria in cui si effettua la verniciatura di auto in via Tiburtina 1064, in zona San Basilio. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco con il supporto del carro schiuma e del nucleo NBCR. Al momento non risultano feriti. Rallentamenti al traffico. L'articolo Roma: a fuoco officina verniciatura auto a San Basilio, no feriti proviene da RomaDailyNews.