Samsung Galaxy Tab S4 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Samsung Galaxy Tab A 10 - 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 10,5. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab A 10,5 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab A 10,5 Samsung Galaxy Tab A 10.5” ufficiale: un tablet da salotto Aspettando la presentazione del Galaxy Note 9, che avverrà il 9 di Agosto, […]

Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab A 10.5 ufficiali : tablet di fascia alta e media per tutti : mente Samsung Galaxy Tab S4 fa capolino sul sito di Best Buy, il produttore sud coreano annuncia Galaxy Tab A 10.5, il nuovo tablet. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab A 10.5 ufficiali: tablet di fascia alta e media per tutti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e - ahinoi - è arrivato il momento di parlare di prezzi : La distanza che ci separa dalla conoscenza di ogni dettaglio sul conto di Samsung Galaxy Note 9 non la si misura più in mesi, ma in giorni L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e, ahinoi, è arrivato il momento di parlare di prezzi proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy Note 9 ragionevole e lancio già a Ferragosto? Esclusivo video hands-on : Ritorniamo a parlare di Prezzo Samsung Galaxy Note 9 ma anche del suo lancio commerciale. A soli 8 giorni dall'evento di presentazione dello smartphone, era prevedibile come i rumor sul device di moltiplicassero e in effetti ci troviamo al cospetto di una nuova valanga di indiscrezioni sul device, compreso un primo clamoroso video hands on che mostrerebbe (in tutto il suo splendore) proprio il phablet tanto atteso. Procediamo con ordine, dal ...

Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti : eccolo in un primo video hands on : La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 9 è ormai dietro l’angolo e a confermare i vari rumor che ci hanno ormai svelato praticamente tutto […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti: eccolo in un primo video hands on proviene da TuttoAndroid.

Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E : Per quale motivo un possessore di Google Pixel o di Google Pixel XL dovrebbe abbandonare il canale gestito direttamente da Mountain View? L'articolo Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Aggiornare drive firmware Touchscreen : Aggiornare drive del Touchscreen telefono Android Samsung la guida che ti insegnerà ad Aggiornare il firmware del touch screen dello smartphone Android.

3 Fotocamere su tutti gli Smartphone della serie Galaxy A (2019) di Samsung : Secondo fonti ben informate, Samsung si appresta a rivoluzionare la fascia media del mercato introducendo le 3 Fotocamere posteriori sulla gamma Galaxy A (2019) 3 Fotocamere su tutti gli Smartphone della serie Galaxy A (2019) di Samsung La prossima gamma di Smartphone della serie Galaxy A (2019) monteranno tutti tre Fotocamere posteriori. E si, perchè […]

Samsung Galaxy Note 9 - ormai manca solo l’annuncio ufficiale : Samsung Galaxy Note 9 torna a far parlare di sé a pochi giorni alla presentazione ufficiale, che avrà luogo il prossimo 9 agosto con un evento dedicato Galaxy Unpacked. L'articolo Samsung Galaxy Note 9, ormai manca solo l’annuncio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Fuoritutto nel volantino Unieuro - interessante prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P20 Lite e P Smart fino al 16 agosto : Da tenere d'occhio il Fuoritutto del volantino Unieuro. Il prezzo del Samsung Galaxy S8 Plus ma pure di due Smartphone Huawei di fascia media come il P20 Lite e il P Smart sono in promozione presso la catena di elettronica. Il tutto dal giorno 2 agosto e fino al 16 di questo stesso mese. I giorni per portare a casa un vero affare dunque non mancano. Apre il volantino Unieuro (direttamente in copertina) il sotto costo sul prezzo del Samsung ...

Nessuna differenza tra la SPen di Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : la foto : Non molla l'osso Roland Quandt per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9: dopo avervi parlato in questo precedente articolo delle foto dal vivo condivise dal noto leaker, eccolo tornare alla carica per quanto concerne la tanto decantata SPen, che, almeno nelle dimensioni, non sembra differire troppo dal modello affiancato al precedente Note 8. Il modello di ultima fattura dovrebbe presentarsi solo leggermente più rettangolare nelle forme, ...

Aggiornamento XXU2ERG2 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ok stanby cella - ma problemi chiamata? : Anche i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone ricevono il controverso Aggiornamento di luglio, lo stesso rilasciato per gli esemplari no brand qualche giorno fa, con sigla XXU2ERG2. Un pacchetto contraddistinto dalla date build del 4 luglio, sempre basato su Android 8.0 Oreo ed integrante le patch di sicurezza aggiornate al medesimo mese (quelle di agosto sono prossime). Se da un lato la release sembra aver corretto il bug relativo allo ...

Ecco i prezzi ufficiali del Samsung Galaxy Note 9 : 128GB e 512GB : Trapela su internet il prezzo ufficiale del Samsung Galaxy Note 9 mostrato in una locandina che avvia i pre-ordini. Tagli di memoria da 128GB e ben 512GB e prezzi da 1000 euro in su Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Il nuovo Galaxy Note 9 di Samsung verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un […]