Screenshot Samsung Galaxy On6 : Screenshot Samsung Galaxy On6 la migliore guida per scattare uno foto al contenuto dello schermo e creare uno Screenshot con il cellulaere Android Samsung Galaxy On6.

Samsung presenta Galaxy Tab S4 - il vero rivale dell’iPad Pro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo Galaxy Note 9 la coreana Samsung ha voluto lanciare di soppiatto un altro prodotto destinato a posizionarsi tra i migliori della propria categoria: il tablet Galaxy Tab S4, con display da 10,5 pollici e pennino S Pen presente nella confezione. Il gadget non è una normale tavoletta dedicata esclusivamente al consumo di contenuti, ma si pone insieme ad iPad Pro e ai 2 in 1 Windows come strumento ...

Samsung Galaxy S9 gratis con codice sams9italia su Google : pubblicità vera o pericolo? : Possibile vincere un Samsung Galaxy S9 gratis con il codice sams9italia e rispondendo a quattro semplici domande? Più di qualcuno, in queste ore, si sarà imbattuto nell'annuncio Facebook che fa riferimento proprio all'attuale top di gamma e alla possibilità di portarselo a casa senza sborsare neanche 1 euro. Peccato si tratti di una nuova truffa, tra l'altro anche ben organizzata ma che costituisce un serio pericolo per i naviganti in ...

Samsung Galaxy Tab A 10 - 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A 10,5. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab A 10,5 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab A 10,5 Samsung Galaxy Tab A 10.5” ufficiale: un tablet da salotto Aspettando la presentazione del Galaxy Note 9, che avverrà il 9 di Agosto, […]

Samsung Galaxy Tab S4 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S4. Ecco la Scheda Tecnica di Samsung Galaxy Tab S4 e le Caratteristiche Tecniche di questo tablet. Samsung Galaxy Tab S4 Un tablet Android progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti in termini di produttività: ecco il nuovo Galaxy Tab S4 presentato da Samsung. Aspettando la presentazione […]

Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab A 10.5 ufficiali : tablet di fascia alta e media per tutti : mente Samsung Galaxy Tab S4 fa capolino sul sito di Best Buy, il produttore sud coreano annuncia Galaxy Tab A 10.5, il nuovo tablet. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab A 10.5 ufficiali: tablet di fascia alta e media per tutti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e - ahinoi - è arrivato il momento di parlare di prezzi : La distanza che ci separa dalla conoscenza di ogni dettaglio sul conto di Samsung Galaxy Note 9 non la si misura più in mesi, ma in giorni L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e, ahinoi, è arrivato il momento di parlare di prezzi proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy Note 9 ragionevole e lancio già a Ferragosto? Esclusivo video hands-on : Ritorniamo a parlare di Prezzo Samsung Galaxy Note 9 ma anche del suo lancio commerciale. A soli 8 giorni dall'evento di presentazione dello smartphone, era prevedibile come i rumor sul device di moltiplicassero e in effetti ci troviamo al cospetto di una nuova valanga di indiscrezioni sul device, compreso un primo clamoroso video hands on che mostrerebbe (in tutto il suo splendore) proprio il phablet tanto atteso. Procediamo con ordine, dal ...

Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti : eccolo in un primo video hands on : La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 9 è ormai dietro l’angolo e a confermare i vari rumor che ci hanno ormai svelato praticamente tutto […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti: eccolo in un primo video hands on proviene da TuttoAndroid.

Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E : Per quale motivo un possessore di Google Pixel o di Google Pixel XL dovrebbe abbandonare il canale gestito direttamente da Mountain View? L'articolo Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Aggiornare drive firmware Touchscreen : Aggiornare drive del Touchscreen telefono Android Samsung la guida che ti insegnerà ad Aggiornare il firmware del touch screen dello smartphone Android.

3 Fotocamere su tutti gli Smartphone della serie Galaxy A (2019) di Samsung : Secondo fonti ben informate, Samsung si appresta a rivoluzionare la fascia media del mercato introducendo le 3 Fotocamere posteriori sulla gamma Galaxy A (2019) 3 Fotocamere su tutti gli Smartphone della serie Galaxy A (2019) di Samsung La prossima gamma di Smartphone della serie Galaxy A (2019) monteranno tutti tre Fotocamere posteriori. E si, perchè […]