Sampdoria-Parma | l’affare Quagliarella ed il sostituto per Giampaolo | i dettagli

Video / Sampdoria-Parma (3-1) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video, Sampdoria-Parma (3-1): highlights e gol della partita amichevole. Quagliarella la sblocca, Jankto e Defrel segnano la prima rete in blucerchiato. Gol di Baraye per i gialloblù.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 08:41:00 GMT)

Sampdoria-Parma 3-1 : Buon test tra Sampdoria e Parma a Trento, finisce 3-1 per i blucerchiati . Nel primo tempo Giampaolo ha schierato Audero tra i pali, difesa con Sala, Colley, Andersen e Murru. A centrocampo Barreto, ...

La Sampdoria cala il tris al Parma : i nuovi acquisti già in grande forma : Si chiude con una vittoria – la terza in quattro partite – la fase di pre-campionato italiana della Sampdoria. Allo stadio “Briamasco” di Trento sono tre reti di ottima fattura firmate da Quagliarella, Jankto e Defrel a decidere il test contro il Parma. Un’amichevole a tutti gli effetti – in campo, dietro le scrivanie e sugli spalti – che ha comunque fornito a Giampaolo risposte positive. La prima vera occasione capita al 18', quando ...

Sampdoria-Parma 3-1 : Defrel-gol all'esordio : TRENTO - La Sampdoria non fa sconti alla matricola Parma mettendola sotto con il punteggio di 3-1 sul campo neutro di Trento. I blucerchiati trovano il vantaggio al 29': Quagliarella usa il suo ...

Amichevoli - Sampdoria-Parma 3-1 : ANSA, - GENOVA, 28 LUG - Buon test tra Sampdoria e Parma a Trento, finisce 3-1 per i blucerchiati. Nel primo tempo Giampaolo ha schierato Audero tra i pali, difesa con Sala, Colley, Andersen e Murru. ...

DIRETTA/ Parma Sampdoria (risultato finale 1-3) streaming video e tv : In rete anche Defrel e Baraye! : DIRETTA Parma Sampdoria, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, che le due squadre hanno organizzato insieme e si gioca a Trento.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:58:00 GMT)

DIRETTA/ Parma Sampdoria (risultato live 0-2) streaming video e tv : Vantaggio di Quagliarella! : DIRETTA Parma Sampdoria, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, che le due squadre hanno organizzato insieme e si gioca a Trento.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:47:00 GMT)

DIRETTA/ Parma Sampdoria (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo! : DIRETTA Parma Sampdoria, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, che le due squadre hanno organizzato insieme e si gioca a Trento.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Diretta/ Parma Sampdoria streaming video e tv : orario e testa a testa. Le probabili formazioni : Diretta Parma Sampdoria, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, che le due squadre hanno organizzato insieme e si gioca a Trento(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:47:00 GMT)

Parma Sampdoria/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live (amichevole) : diretta Parma Sampdoria, Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole, che le due squadre hanno organizzato insieme e si gioca a Trento(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 08:03:00 GMT)

Calciomercato Sampdoria-Parma - le ultime sul fronte portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...

Il Parma dice addio a Viviano - futuro in Portogallo per l’ex Sampdoria : il portiere ha firmato per lo Sporting : Blitz in Portogallo per Emiliano Viviano, il portiere ha firmato con lo Sporting un contratto triennale Emiliano Viviano è il nuovo portiere dello Sporting Clube de Portugal, niente Parma dunque per l’ex Samp che comincia così una nuova esperienza all’estero. Utile il blitz messo in atto nella giornata di ieri dal giocatore classe ’85, che ha visitato le strutture del club e svolto le visite mediche per valutare il suo stato di ...

Calciomercato - le ultime sulla maxi-operazione Parma-Sampdoria : Calciomercato, ASSE Parma-Sampdoria – Dopo la grande promozione nel campionato di Serie A, il Parma lavora intensamente sul mercato, in particolar modo asse con la Sampdoria. Nelle ultime ore nuovo incontro tra le società, sono stati limati gli ultimi dettagli per una doppia operazione, Viviano e Silvestre nelle prossime ore firmeranno il nuovo contratto con il Parma. Discorso molto diverso per quanto riguarda l’attaccante Fabio ...