Salvini sta pensando di prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Marcello Foa - per capire perché Salvini lo vuole alla Rai basta leggere il suo libro : Affascinante, per non dire avvincente: il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia (uscito per Guerini e Associati) è una specie di viaggio ipnotico dentro il mestiere di giornalista negli anni ormai quasi 2020. “Come si fabbrica informazione al servizio dei governi” è il sottotitolo. Che sa di denuncia. Ma in realtà lo è solo in parte. La lettura di questo saggio contribuisce a spiegare perché Matteo Salvini si sia spinto così oltre per ...

Silvio Berlusconi - proposta clamorosa a Matteo Salvini : 'Fai cadere il governo - e poi...' : ... alla ri-nazionalizzazione di Alitalia , per non parlare della politica fiscale e di quella giudiziaria. Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di ...

Meglio che quest'estate Salvini giochi a flipper : Da ultimi gli articoli di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera e di Arianna Ciccone sul web mettono in fila gli atti di violenza contro immigrati e rom che stanno caratterizzando questa estate nel nostro paese. Sono articoli meticolosamente attendibili e il pessimismo induce a pensare che, al