agi

: La leggo anche io così. Ma se Salvini non è tenuto per le ?? ?? da Berlusconi ( per motivi X), forse dovrebbe fare un… - Angela88586834 : La leggo anche io così. Ma se Salvini non è tenuto per le ?? ?? da Berlusconi ( per motivi X), forse dovrebbe fare un… - Agenzia_Italia : Salvini potrebbe prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare - Agenzia_Italia : #Salvini potrebbe prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Sul calendario di Matteoc’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo.essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginiavenir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. Una eventuale condanna (l’iter giudiziario dovrebbe concludersi in autunno)segnare la fine dell’avventura capitolina perle cui dimissioni aprirebbero le porte del Campidoglio proprio alla Lega di. Soltanto ipotesi, per il momento, ma il leader del Carroccio nel frattempo si sta attrezzando. Dal Consiglio al Campidoglio, cronaca dello sbarco aIl 30 luglio è stata una data storica per la Lega: il ...