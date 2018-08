Salvini non cede su Foa | ' Forza Italia ha scelto di stare con il Pd'

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Foa - Berlusconi chiude alla Lega : «Fi non lo rivoterà». Salvini : «Hanno scelto il Pd» : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai: «È stato appurato...

Presidenza Rai - il CdA incassa il colpo. Ma Salvini non molla : «Confermo fiducia a Foa» : Marcello Foa Il Consiglio d’Amministrazione della Rai ha incassato il colpo e preso atto dello stop della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a Presidente del servizio pubblico. L’assemblea, riunitasi oggi pomeriggio sotto il coordinamento dello stesso Foa (in qualità di Consigliere anziano) e alla presenza dell’AD Fabrizio Salini, ha aggiornato i lavori a domani. Nel frattempo, i partiti preparano il terreno per le prossime ...

Il vice della Raggi critica Salvini : 'Non si cambia l'Italia con la paura' : Alimentare questa paura e nutrirsene per crescere nel potere è, purtroppo, un esercizio diffuso nel mondo'. Secondo il vicesindaco romano, 'le ragioni della paura risiedono nel fallimento di classi ...

Salvini fa visita a Berlusconi ricoverato in ospedale per nuovi controlli : "Non si è parlato di politica" : Incontro di prima mattina in ospedale a Milano, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Fonti vicine al leader leghista, parlano di un 'incontro cordiale'. Al San Raffaele, Berlusconi è per il terzo ...

Salvini non cede su Foa : "Con Berlusconi incontro cordiale ma FI decida" : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi caldeggiato da Giorgia Meloni) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non ...

Prove tecniche di rottura. Salvini forza su Foa e Forza Italia non lo vota. Crisi inedita tra cda Rai e Vigilanza : Tutto racconta di un salto di qualità nel livello dello scontro. Non solo quello "politico" annunciato nel centrodestra, a meno di tanto clamorose quanto improbabili novità. Ma di una Crisi dai contorni non definiti. Col consiglio di amministrazione della Rai che vota Marcello Foa pur sapendo che i numeri in commissione Vigilanza non ci sono. Il che prefigura uno scenario inedito. Di contrapposizione tra cda e Vigilanza, ovvero tra ...

Avvenire : razzismo c'è - Salvini pesi parole e non neghi evidenza : Roma, 31 lug., askanews, - 'Dicono che non c'è razzismo in ciò che è accaduto' a Daisy Osakue 'e per di più il ministro dell'Interno Salvini ha ritenuto di liquidare come 'sciocchezze' gli allarmi di ...

Daisy Osakue - Cei : “C’è clima xenofobo - ministro Salvini pesi le parole”. Di Maio : “Criminali - ma non strumentalizzare” : All’indomani dell’aggressione subita dall’atleta azzurra di origini nigeriane Daisy Osakue, i vescovi prendono una posizione netta sui casi di violenza avvenuti nelle ultime settimane ai danni di immigrati e cittadini di colore e invitano il governo a non esasperare i toni. “Gli episodi, che hanno di mira lo straniero in quanto tale, non possono essere in alcun modo giustificati né consentono alcuna sottovalutazione – ha ...

"Salvini ha spaccato la Chiesa - non attaccatelo - così lo rendete solo più forte" : parla il vescovo di Roma Sud : Creare una frattura ancora più profonda all'interno del mondo cattolico non serve. La Chiesa, secondo lei, quale strada dovrebbe intraprendere? Non conosciamo le problematiche che stanno dietro a ...