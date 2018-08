Salvini fenomeno | opposizione assente Ecco la ‘summer on a solitary beach’

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Il quadro mi sembra abbastanza delineato. C’è chiaramente un, Matteo. Come tutti i fenomeni è amatissimo, almeno all’inizio, almeno fino al primo passo falso. Ci sono anche dei comprimari, un po’ in ombra ma ci sono. Il M5s copre, inspiegabilmente, il suo alleato di governo nel delirio allarmista-securitario-distopista. Chi potrebbe insomma fare da contraltare al becerismo della destra, caratterizzandosi come volto umano di questo governo (e pertanto su questo costruire uno spazio politico che servirebbe sia allo stesso M5s che, in fondo, alla tenuta a lungo termine dell’intero governo), si limita a spalleggiare. Non solo con Di Maio che dice che non c’è nessun allarme razzismo in questo Paese (anche se ormai siamo in piena “caccia al nero”), affermazione che altro non è che la solita carezza acchiappa-voti alla pancia del Paese, ma anche con il geniale ...