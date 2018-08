Salute | età e peso nemici dei sub | in aumento gli infarti sott’acqua

Salute - la dieta grassa fa cadere i capelli : nuova molecola lo contrasta : Una dieta troppo grassa favorisce la perdita di capelli e l’incanutimento, oltre a favorire le lesioni cutanee. Ma una nuova molecola, testata con successo su topi riesce ad agire su questo meccanismo. Uno studio condotto dai ricercatori della Johns Hopkins University negli Stati Uniti e pubblicato su Scientific Reports, potrebbe aprire la strada a nuove terapie nell’uomo sia contro la calvizie che contro le ferite dovute a diabete o ...

Estate : dieta energizzante per dimagrire in Salute : La dieta energizzante puo' far dimagrire fino a 2 chili in una settimana. Si mangia un po' di tutto. Ecco cosa nello schema dietetico settimanale.

Salute e dieta : “Chi mangia bene durante l’anno - a tavola può peccare” : Mai mettersi a dieta ferrea per la fatidica prova costume, cercando di perdere in pochi giorni più chili possibili mangiando il meno possibile. Meglio mangiare correttamente e tutto, durante il corso dell’anno e chi lo fa può permettersi di “peccare” senza conseguenze, evitando inutili sacrifici che sopratutto d’estate sono davvero faticosi. E’ il messaggio lanciato dal Crea, l’ente di ricerca ...

Salute : la dieta portfolio riduce molti fattori di rischio per le malattie cardiache - ecco quali : I ricercatori dell’University of Toronto hanno scoperto che la dieta portfolio, un’alimentazione a base vegetale che ha già dimostrato in precedenza di ridurre i livelli di colesterolo, riduce anche altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione, trigliceridi e infiammazione. Oltre a ridurre il colesterolo LDL di circa il 30% quando abbinata ad una dieta povera di grassi saturi, i ricercatori hanno scoperto che la ...

Dieta estiva al melone per dimagrire in Salute : La Dieta del melone può far dimagrire fino a 5 chili in pochi giorni. Il melone è un ottimo alimento per combattere la cellulite e non solo.

La dieta "low carb" : 5 ricette per scegliere i carboidrati buoni - dimagrire e migliorare la Salute : Si fa presto a dire che per dimagrire bisogna eliminare i carboidrati. E si fa altrettanto in fretta a sbagliare. L'eliminazione totale dei carboidrati infatti può essere dannosa. I carboidrati infatti forniscono al corpo l'energia necessaria per il funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso centrale: sono importanti per le funzioni cerebrali e impediscono che proteine preziose per il corpo vengano utilizzate come fonte di energia. ...

La Salute della donna e della coppia dopo l'età fertile : “La donna e la coppia dopo l’età fertile. La salute che cambia: prevenzione, stili di vita, fragilità” a Milano il 19 e 20 settembre.

Ghinelli e Tanti : 'Le Società della Salute non funzionano e non funzioneranno. Ci 'pagano' per realizzare le politiche della Regione' : Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'assessore alla sanità Lucia Tanti all'attacco della Regione sulle politiche sanitarie. Due milioni e 730mila euro per tutta la Toscana e quindi 750mila ...

Salute : la dieta mediterranea potrebbe ridurre l’osteoporosi : Seguire una dieta mediterranea potrebbe ridurre la perdita ossea nelle persone che soffrono di osteoporosi, secondo un nuovo studio dell’University of East Anglia. Lo studio dimostra che attenersi ad una dieta ricca di frutta, verdure, noci, cereali integrali, olio di oliva e pesce, riducendo il consumo di latticini e carne, con un consumo moderato di alcol, può ridurre la perdita ossea nel femore in soli 12 mesi. Lo studio è la prima prova ...

Il kiwi nella dieta : ecco perchè fa dimagrire e fa bene alla Salute : Il kiwi nella dieta oltre a far dimagrire fa bene perchè ricco di molte proprietà benefiche per l'organismo. ecco quali ed il menù di una settimana.

Dieta della mela verde : fa dimagrire e fa bene alla Salute : La Dieta delle mela verde può far dimagrire fino a 3 chili in 5 giorni. Le mele fanno bene alla salute in quanto migliorano la funzione dell'intestino

Salute - obesità infantile : governo britannico vieta gli snack alle casse nei supermercati : Gli snack dolci e salati esposti vicino alle casse dei supermercati saranno presto rimossi nel Regno Unito: lo riporta la BBC, secondo cui si tratterebbe di una delle nuove proposte governative per dimezzare l’obesità infantile entro il 2030. Sono previste anche norme più restrittive per gli annunci pubblicitari su merendine, snack e bibite trasmessi in tv e online, oltre all’etichettatura obbligatoria delle calorie nei menù dei ...

Il segretario Pd Puppa sui progetti di Kme : "Il confronto non si trasformi in un drammatico duello fra Salute e lavoro" : ...scarti della loro lavorazione ma è altrettanto vero che la strada della gassificazione sia estremamente difficile da percorrere ed in larga parte anche superata dall'affermarsi del tema dell'economia ...

Dieta del digiuno intermittente 16 : 8 per dimagrire e restare in Salute : La Dieta del digiuno intermittente 16:8 aiuta a dimagrire e fa bene all'organismo. Lo sostiene uno studio pubblicato su Nutrition and Healthy Aging