Sale l' utile Campari grazie a Lemonsoda e Fisco

Mediobanca - utile esercizio Sale a 864 milioni : più cedole : Mediobanca ha chiuso il bilancio 2017-2018 con un utile netto di 863,9 milioni di euro, in aumento del 15,2% sull'esercizio precedente. Proposto ai soci un dividendo di 0,47 euro per azione, in ...

Italgas : nel primo semestre utile netto Sale a 151 milioni - +8% : Roma, 31 lug., askanews, - Italgas archivia il primo semestre con un utile netto di 150,7 milioni, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica la società dopo il ...

Mediobanca : CheBanca utile Sale a 27 - 7 mln - ricavi +7% in 2017-18 : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - Numeri in crescita per CheBanca! che ha approvato i risultati di esercizio al 30 giugno 2018. Per il gruppo, che quest'anno compie dieci anni, l’utile netto si attesta a 27,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 26,9 milioni dello scorso anno che incorporavano, però

Il deputato velista Mura e il pronostico di CaSaleggio sul Parlamento inutile – L’Istantanea di Antonello Caporale : Siamo più attenti alla provenienza della rucola che al curriculum di un nostro parlamentare: chi è, cosa ha fatto nella vita, cosa ha intenzione di fare per noi. Intendiamoci: facciamo assai bene a indagare sulla rucola e su ogni altro cibo, a evitare le contraffazioni. Dovremmo, parimenti, avere la stessa voglia di conoscere, almeno per sintesi, chi andiamo a votare. La vicenda dell’onorevole Andrea Mura, il deputato che si rifiuta di andare in ...

Terna - l'utile del semestre Sale a 360 milioni - +2 - 5% - : Teleborsa, - Terna ha chiuso i primi sei mesi del 2018 con l 'utile netto che si attesta a 360,2 milioni di euro, in crescita di 8,9 milioni di euro rispetto ai 351,3 del primo semestre del 2017 , +2,...

CaSaleggio - il Parlamento inutile e i cittadini declassati a clienti : Roma. E’ il giorno in cui Davide Casaleggio, fondatore dell’Associazione Rousseau e uomo di vertice ufficioso del M5s, ha rilasciato un’intervista a La Verità in cui, in mezzo a ragionamenti sul destino dell’umanità interconnessa, dice che forse in futuro il Parlamento sarà inutile: “Il superamento

M5S - CaSaleggio : 'Parlamento inutile in futuro'; Fico lo smentisce : La 'profezia' di Davide Casaleggio solleva un nuovo ciclone mediatico. Ci vuol poco, in effetti, ad intenderla come un attacco al principio basilare su cui poggia lo Stato Italiano. Secondo l'erede del guru pentastellato, idea esposta in un'intervista alla 'Verita'', il Parlamento in futuro potrebbe essere inutile. Verrebbe infatti sostituito da nuove forme di democrazia diretta, quelle quelle gia' sperimentate online dal M5S. Grazie alla Rete ...

Parlamento inutile? Ma a CaSaleggio i soldi degli onorevoli sono utilissimi : La 'più bella del mondo', o almeno così la definivano nella scorsa legislatura quei parlamentari a 5 Stelle che pur di difenderla espugnarono i tetti di Montecitorio. Per dire: era davvero necessario ...

CaSaleggio - la profezia : «Parlamento inutile - sparirà nel giro di 15 - massimo 20 anni» : La democrazia rappresentativa? Una cosa superata. Il Parlamento? Presto sarà un'anticaglia. Parola di Davide Casaleggio. Intervistato da Mario Giordano sul quotidiano La Verità il patron della Casaleggio Associati ha illustrato la sua visione del futuro della politica. Saremmo davanti ad un vero e proprio tsunami che travolgerà tutto. Secondo il figlio del guru del M5S la Rete è il grande motore del cambiamento che renderà obsoleta la democrazia ...

Ubs : utile netto Sale a 1 - 28 mld chf nel II trimestre - oltre le attese : Nel secondo trimestre UBS ha riportato un utile ante imposte di 1.679 milioni di franchi svizzeri, in aumento del 12% su base annua; l'utile ante imposte rettificato risulta di 1.808 milioni, in ...

CaSaleggio : 'Il Parlametno sarà inutile'. Ed è bufera : Insorgono le opposizioni. Ma Di Maio lo difende: 'di solito sul futuro ci prende sempre' - Una vera 'bomba' di fine estate scuote i palazzi della politica e a lanciarla è Davide Casaleggio in un'intervista a 'La Verità': "Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in ...

'In futuro Parlamento inutile' - è polemica sulle frasi di CaSaleggio - : In un'intervista a La Verità, il figlio del fondatore del Movimento dice che "il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile". Di Maio sposa la sua teoria: sta a noi dimostrare il ...

'Forse in futuro il Parlamento sarà inutile'. E bufera su CaSaleggio : ROMA. Proteste, richieste di intervento al presidente della Camera Roberto Fico, allarme per la tenuta della democrazia. Sta sollevando non poche polemiche, soprattutto da parte del Pd e delle ...