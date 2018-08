Sabaudia | il mondo del calcio si rilassa in spiaggia

Canottaggio - la Coppa del Mondo sbarca a Sabaudia ! Grande novità nel Lazio dal 2020 - Italia con due tappe : La Coppa del Mondo 2020 di Canottaggio farà tappa a Sabaudia, comune nella provincia di Latina che così farà capolino nell’universo sportivo che conta. Il massimo circuito internazionale itinerante incomincerà la propria avventura proprio in questa località laziale: il Lago di Paola sarà assoluto protagonista dal 10 al 12 aprile. L’ Italia ospiterà anche la seconda tappa che andrà in scena a Varese dal 1° al 3 maggio, poi la chiusura ...

Canottaggio : due tappe di Coppa del Mondo nel 2020 in Italia. La novità di Sabaudia : Una notizia che scuote il Mondo del Canottaggio italiano. Come si apprende dalla testata “Prealpina” due delle tre prove di Coppa del Mondo nel 2020 si terranno in Italia. Oltre al round di Varese, già noto da tempo presso il bacino ai piedi del Sacro Monte, vi sarà anche quello di Sabaudia. Un riconoscimento importante per la Federazione guidata da Giuseppe Abbagnale. Per quanto concerne le date, nella competizione in provincia di ...