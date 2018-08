Rugby | una delegazione delle Zebre in visita a Collecchio nel centro sportivo del Parma

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia verso la seconda sfida al Giappone. Urge una vittoria : Giappone-Italia, atto II: la nazionale di Rugby conclude il tour asiatico con la seconda sfida alla selezione nipponica, che sabato scorso ad Oita ci ha impartito una sconfitta piuttosto netta nel punteggio (34-17). Gli azzurri hanno sofferto il gioco veloce e spumeggiante degli asiatici, ed hanno dimostrato di finire prima la benzina rispetto agli avversari. Urge una vittoria , sia per chiudere al meglio la stagione, sia per rosicchiare qualcosa ...

Rugby – Nations Cup : l’Italia Emergenti chiude con una vittoria : Nations Cup: l’Italia Emergenti chiude il torneo con una vittoria : battute 29-7 le Fiji Warriors l’Italia Emergenti chiude con una vittoria la World Rugby Nations Cup. La squadra guidata da Pasquale Presutti ha battuto 29-27 le Fiji Warriors, salendo a quota 6 in classifica, in un match caratterizzato dal freddo e dai 4 cartellini (due rossi e due gialli) rimediati dai figiani. Gli Azzurri, che schierano dal primo minuto Trussardi al ...

Rugby – Italia - capitan Ghirlandini dice la sua : “una grande prestazione - sappiamo cosa fare per vincere” : capitan Leonardo Ghirlandini dice la sua sulla partita contro il Giappone dell’ItalRugby Sotto il tetto dell’Oita Bank Dome il tallonatore e capitano dell’Italia Leonardo Ghiraldini ha guidato questo pomeriggio il Captain’s Run della Nazionale alla vigilia del primo dei due test-match del tour estivo in Giappone. Domani alle 14.45 locali (7.45 in Italia, diretta it.eurosport.com) gli Azzurri affronteranno per la settima volta nella propria ...