Romina Power e Al Bano Carrisi Il duo canoro infuriato | sui social minaccia

Loredana Lecciso : le nuove dichiarazioni su Romina Power : Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco? Un anno movimentato quello vissuto da Al Bano, l'ex moglie Romina Power e l'ormai ex compagna Loredana Lecciso. Il cantante è stato male, ma comunque è tornato a cantare con la Power, scatenando la gelosia della Lecciso. Una gelosia che poi ha portato la rottura definitiva tra i […]

Al Bano e Romina Power truffati : il duro sfogo : Romina Power e Al Bano raggirati: la dichiarazione choc Pare davvero non esserci un solo giorno in cui Al Bano e Romina Power non finiscano sotto i riflettori. Ma stavolta hanno fatto discutere non per la loro vita privata, bensì per il clamoroso annullamento di un concerto, che sarebbe dovuto avvenire proprio ieri sera a Rimini. I due si sarebbero dovuti esibire nella città romagnola davanti ai loro numerosissimi fan, purtroppo però c’è ...

Al Bano e Romina Power - la bruttissima storia di soldi : 'Truffa - mai successo prima' - un disastro : Una brutta storia di soldi per Al Bano e Romina Power . Il loro concerto in programma a Rimini per il Beat Village è stato annullato all'ultimo minuto, subito dopo il sound check del pomeriggio. ...

AL BANO E Romina Power TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini - i motivi : "nessuno è stato pagato. A noi..." : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina Power : ‘Non so ancora darmi una spiegazione’ : “Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”. Al Bano parla di Romina Power nel numero di Oggi in edicola il 26 luglio, il cantante di Cellino odia il ...

Al Bano e Romina Power - anniversario di matrimonio con festa speciale : Al Bano e Romina Power festeggiano il 48esimo anniversario di matrimonio. I due si sono sposati il 26 luglio 1970. Una ricorrenza particolarmente significativa quest’anno, visto che la coppia sembra aver trovato la sintonia di un tempo, soprattutto dopo che il cantante ha dichiarato finita la sua storia con Loredana Lecciso che sembra ora aver trovato la sua tranquillità. Al Bano e Romina festeggiano insieme ai fan il loro anniversario. ...

Al Bano : "Nessuna cena romantica con Romina Power" : Per l'ennesima volta Al Bano smentisce pubblicamente il riavvicinamento con Romina Power, ribadendo che gli attuali rapporti con l'ex moglie si limitano a quelli di tipo professionali.Il cantante pugliese in un'intervista a TgCom nega l'esistenza di una cena romantica a Milano con la collega, di cui aveva dato notizia il settimanale Chi aggiungendo anche il dettaglio del regalo di un mazzo di rose rosse:prosegui la letturaAl Bano: ...

Al Bano - rose rosse per Romina Power : Ci dobbiamo rassegnare: finché saranno su questa terra Al Bano e Romina saranno sempre protagonisti di una saga che forse esiste solo nella mente della cronaca rosa e che li vede costantemente a un passo dal tornare a costituire la coppia non solo professionale che erano decenni fa. Ultimo episodio in ordine di tempo a far sognare i fan è una cena che i due si sono concessi a Milano nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario di ...

