Roma | via del Corso | adesso è caos con l' isola che non è pedonale

Brizzi - la procura di Roma chiede archiviazione : «Il fatto non sussiste» : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e attore Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo la presentazione di tre denunce. Per il procuratore aggiunto Maria...

Roma : Trasporti - al via lavori binari Porta Maggiore : Roma – A Roma si apriranno domani i lavori a Porta Maggiore per il rinnovamento dei binari del tram. I cantieri sul grande spiazzo causeranno la deviazione della viabilita’ privata e la sostituzione delle line tranviarie con autobus. Dunque per il mese di agosto i tram, con modalita’ diverse a seconda delle linee, faranno posto ai lavori di riqualificazione dei binari a Porta Maggiore e saranno sostituiti dai bus. La ...

The Romanoffs - la nuova serie del papà di Mad Men Matthew Weiner al via : Dopo Mad Men si attendeva qualcosa di nuovo da Matthew Weiner e finalmente ci siamo: Amazon Prime Video in occasione del Television Critics Association (TCA) Summer 2018 Press Tour di Santa Monica ha annunciato che il 12 ottobre debutta la sua nuova fatica, The Romanoffs. Si tratta di una serie originale antologica che essendo pensata dal papà di Mad Men prevede la presenza nel super cast di alcune delle star dell’iconica serie tv come ...

Caso Brizzi - la Procura di Roma chiede l'archiviazione : "Il fatto non sussiste" : “Il fatto non sussiste”. Lo affermano i pm in merito alla vicenda delle presunte molestie riguardante Fausto Brizzi. La Procura di Roma – come riporta il sito di Repubblica – ha infatti chiesto l’archiviazione per il regista Romano, indagato a seguito delle denunce presentate da tre donne.Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati lo scorso aprile per episodi contestati risalenti al 2014, 2015 e 2017.prosegui la letturaCaso ...

Fausto Brizzi - la Procura di Roma chiede l’archiviazione per le accuse di molestie : “Il fatto non sussiste” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo le denunce presentate da tre donne. Per i pm infatti “il fatto non sussiste“: in base a quanto accertato dai magistrati, nella vicenda non sono stati riscontrati profili di natura penale. Nello scorso mese di aprile lo stesso Brizzi era stato ascoltato dai pm e aveva fornito elementi utili a chiarire la sua posizione. ...

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Fausto Brizzi : Il noto regista era stato accusato da tre donne di violenza sessuale: per la procura «il fatto non sussiste» The post La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Fausto Brizzi appeared first on Il Post.

Brizzi - la procura di Roma chiede archiviazione : 'Il fatto non sussiste' : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e attore Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo la presentazione di tre denunce. Per il procuratore aggiunto Maria Monteleone, ...

Brizzi - la procura di Roma chiede archiviazione : «Il fatto non sussiste» : La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il regista e attore Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo la presentazione di tre denunce. Per il procuratore aggiunto Maria...

Fausto Brizzi - chiesta archiviazione per accuse di violenza sessuale/ Procura di Roma : "fatto non sussiste" : Fausto Brizzi, chiesta archiviazione per accuse di violenza sessuale nei confronti del regista: ultime notizie, secondo la Procura di Roma "il fatto non sussiste"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:30:00 GMT)

La procura di Roma chiede l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale : La procura di Roma ha chiestol'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.

Roma - rifiuti tossici nel campo rom : la banda dei roghi di via di Salone : Non si tratta di condotte isolate, ma di un fenomeno 'ripetuto in modo continuativo e costante', scrive il gip nell'ordinanza cautelare a carico di 4 rom residenti nel campo nomadi di via di Salone, ...

Arcore sotto i ferri : asfaltature in via Roma - in arrivo lavori nelle vie Toscana - Lombardia e Galilei - e Monte Grappa - : Cantieri ad Arcore. Mentre lunedì mattina gli automobilisti si sono messi in coda per lavori in via Roma, tra agosto e settembre sotto i ferri per un radicale maquillage finirà un blocco di tre vie: ...

Roma - smaltimento illecito di rifiuti - blitz al campo nomadi di via di Salone : 4 arresti e 19 indagati : È in corso dalle prime luci dell'alba di questa mattina l'operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, volta ad eseguire ben quattro misure coercitive personali, in relazione al traffico ed allo ...

Gabriele Romagnoli a TvBlog : "Lascio il sassolino e la scarpa - vado via scalzo" : Oggi è l'ultimo giorno da direttore di Rai Sport per Gabriele Romagnoli, che ha deciso di lasciare il suo incarico 7 mesi prima della sua naturale scadenza.prosegui la letturaGabriele Romagnoli a TvBlog: "Lascio il sassolino e la scarpa, vado via scalzo" pubblicato su TvBlog.it 30 luglio 2018 07:37.