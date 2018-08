Roma | Su auto rubata non si ferma ad alt | inseguito e arrestato

Roma - terribile incidente sulla via del Mare : frontale contro un'auto - morto motociclista : terribile incidente stamani sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista di 49 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata da una donna di 56...

Maxi incidente sulla Nettunense : schianto tra 4 auto - ferita una coppia di fidanzati Romani - foto Luciano Sciurba - : Maxi incidente ad Ariccia, al km 11 di via Nettunense: coinvolte ben 4 auto. Dopo un tamponamento a catena in direzione Anzio, una Fiat 500 che si dirigeva in direzione Roma con a bordo una coppia di ...

Roma - strade killer e doppie file : ecco gli autovelox hi-tech : I finanziamenti ci sono. O almeno, dovrebbero essere recuperati con l'ultimo assestamento di Bilancio. Si tratta, come spiega il presidente della commissione Mobilità del Campidoglio, Enrico Stefàno, '...

Roma - non riesce a sfrattarli : li investe con l’auto/ Ultime notizie - dopo l'incidente li pesta e li rapina : Non riesce a sfrattareli e li investe. È successo ieri sera a Roma. Le vittime sono state anche rapinate. Gli aggressori sono stati arrestati dalla Polizia(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Roma : Rubano bagagli da auto - arrestati dopo inseguimento : Roma – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 2 giovani rom gia’ noti alle forze dell’ordine, domiciliati presso un campo nomadi di Roma, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, nel corso di mirati servizi di controllo del ...

Roma - bambino di 5 anni travolto da auto mentre va in bici : è in ospedale : Un bambino di cinque anni è stato travolto da un'auto ieri sera mentre era in bicicletta. È accaduto alla periferia di Roma, in via Cartoceto, zona Castelverde. Il bimbo è ricoverato in ospedale in ...

Roma - minivan si ferma sulla preferenziale in centro : autobus bloccato : Caos e disagi ieri mattina poco dopo le 11, in via del Tritone. Un minivan Ncc si ferma sulla corsia preferenziale della via: non importa se alle sue spalle ci sono autobus e taxi. Il semaforo è verde,...

Roma : bimbo travolto da automobile a Castelverde - condizioni gravi : Roma – É ricoverato in gravi condizioni il bambino di 5 anni che ieri poco dopo le 20 e’ stato investito da un’auto mentre giocava con la sua bicicletta in via Cartoceto, in zona Castelverde. L’autovettura che l’ha travolto era guidata da una donna rumena che si e’ subito fermata a prestare soccorso. Per lei sono stati disposti tutti gli esami di rito. Da una prima ricostruzione della polizia locale sembra che ...

Roma - disastro ecologico nel Parco di Centocelle : liquami - carcasse d’auto e roghi nel polmone verde della Capitale : carcasse di automobili gettate senza criterio all’interno di uno dei parchi archeologici più importanti di Roma. Il principale polmone verde del quadrante est della Capitale, inondato di ferraglia, plastiche e una quantità imprecisata di olio usato, smaltiti alla buona. Avvallamenti sospetti sotto i quali nessuno è andato mai a fare verifiche. Il tutto, a pochi metri da ben 17 attività di autodemolizione, alcune delle quali fino a pochi anni fa ...

Castel Romano - sassi contro le auto per rapinare i conducenti. La Stradale : non fermatevi : Indagini serrate da parte della Polizia Stradale di Aprilia sulla serie di danneggiamenti avvenuta nella notte sulla Pontina in direzione di Roma all'altezza di Castel Romano: almeno 6 automobili sono ...