Roma | scontro frontale sulla via del Mare | muore un motociclista 49enne

Roma - scontro tra auto polizia e un'altra vetture : 4 persone ferite a Prati : Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in viale Angelico all'altezza di via Bettolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ...

Roma - per Florenzi sospetta frattura al naso : lo scontro in allenamento manda Alessandro ko : Alessandro Florenzi si è fatto male durante l’allenamento odierno della Roma, per il centrocampista italiano si teme la rottura del setto nasale Alessandro Florenzi è uscito dal campo d’allenamento della Roma con la borsa del ghiaccio sul naso. Il calciatore giallorosso dopo uno scontro con il compagno Diego Perotti si è accasciato a terra per la botta presa al naso. Il centrocampista non ha proseguito l’allenamento con ...

Barcone con 450 immigrati : l'ira di Salvini - nuovo scontro Roma-Malta : 'Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare - ha chiarito il ministro degli Interni - abbiamo ...

Barcone con 450 immigrati : nuovo scontro Roma-Malta : «Come promesso, io non mollo. Un Barcone con 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire. A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il Barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?», è la ...

Roma - scontro tra due auto a Centocelle : tre feriti - uno è grave : scontro tra due auto, con un ferito grave e due feriti lievi, ieri sera in via di Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino. Nello scontro tra una Fiat 600 e una ...

Roma - scontro con mezzo Ama : muore ciclista : Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Un ciclista ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.10 dopo uno scontro con un mezzo dell'Ama avvenuto in via Salaria 983, all'altezza dell'ingresso dell'impianto Ama. A quanto si apprende sul posto è intervenuta la polizia locale del III gruppo Nomentano e una elia

Roma : Scontro con mezzo AMA - muore ciclista : Roma – Tragedia nella Capitale. Un ciclista e’ morto su via Salaria all’altezza del civico 983, in corrispondenza dell’ingresso dell’impianto Ama. Ancora non si conoscono ancora le generalità della vittima. La dinamica E’ rimasta coinvolta nello Scontro con un mezzo Ama che stava entrando all’interno dell’impianto TMB. Sul posto sono intervenuti gli uomini del III gruppo Nomentano della polizia ...

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

E' ancora scontro Roma-Parigi. Macron attacca : "L'Italia non vive crisi migratoria" : Non si placa la polemica tra Roma e Parigi sul tema migranti. L'ultimo affondo del presidente francese arriva a poche ore dal pre-summit convocato per oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione ...

