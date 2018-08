Roma | San Basilio | arrestati due pusher

Sanità : Lombardia ed Emilia Romagna le mete preferite - fuga dal Sud : Sono quasi un milione i ‘migranti’ della salute, pazienti che hanno deciso di partire per curarsi in una regione diversa dalla propria. Spostano “4,63 miliardi di euro, un fiume di denaro ancora poco trasparente“. Lo afferma la Fondazione Gimbe nel report sulla mobilità sanitaria, evidenziando come “dibattito politico e scena mediatica dedicano scarsa attenzione a questo fenomeno, che ha enormi implicazioni etiche, ...

Tav come lo stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

Ferragosto a Roma - chi resta aperto Più Romani passano le ferie a casa : Trovare un idraulico e un elettricista a Ferragosto non è più un'impresa impossibile. Ritorna anche nel 2018 - e anzi compie il decennale - «Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto», l'...

Grottammare - Alessandra Biocca a Roma per le Spighe Verdi : 'Frutto della nostra attenzione' : Spighe Verdi è il percorso che riconosce a un intero territorio l'impegno a voler trovare e conservare un equilibrio tra ambiente, società ed economia. la cerimonia di consegna ai comuni d'Italia ...

Santarcangelo di Romagna (Rimini) : concluso il disinnesco di un ordigno bellico : Concluse le operazioni di disinnesco e rimozione – coordinate dall’Esercito – di una bomba d’aereo statunitense di oltre 200 kg, rinvenuta in un cantiere edile a Santarcangelo di Romagna (Rimini). Cessa dunque l’ordine di evacuazione per 6mila persone e l’interruzione della circolazione stradale e ferroviaria nell’area. Dopo il despolettamento, l’ordigno è stato prelevato, caricato su un mezzo e ...

Roma - Florenzi vicino al rinnovo : Alessandro pronto a firmare un quinquennale : La Roma è molto vicina al rinnovo del contratto di Alessandro Florenzi, il calciatore giallorosso potrebbe firmare per legarsi ai giallorossi fino al 2023 nei prossimi giorni Non erano bastati gli incontri degli scorsi mesi per far mettere d’accordo il d.s. della Roma e l’agente di Alessandro Florenzi. Questa sera però tra Alessandro Lucci e Monchi, dopo un incontro in albergo, si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del ...

Eclissi record della “Luna di Sangue” : la diretta streaming del Virtual Telescope da Roma [VIDEO LIVE] : Lo spettacolo raro e magnifico dell’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo e della contemporanea grande e luminosa opposizione di Marte, nello straordinario contesto del Parco archeologico del Colosseo: un evento di eccezionale bellezza, unico al mondo.-- Stasera, dopo quasi tre anni di assenza, torna nei cieli italiani lo spettacolo magnifico dell’Eclissi totale di Luna. E lo farà in grande stile: in questa occasione, ...

A Roma sgomberato campo rom per emergenza sanitaria : l'insediamento dei nomadi all'interno del Campig River. 'Ci hanno trattato come animali' accusano alcune persone. I Vigili della capitale smentiscono. C'era l'ok dell'Ue per la concessione di alloggi ...

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.

Roma - sgomberato campo nomadi. Raggi : 'Emergenza igienico-sanitaria' | : Conclusa l'operazione disposta dal Comune. La Corte di Strasburgo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. Proteste contro separazione famiglie. ...

Roma : sgomberato il campo rom per problemi sanitari : La Corte Europea dei diritti dell'Uomo dopo il ricorso di 3 abitanti del campo aveva deciso la sospensione delle operazioni - E' stato sgomberato il Camping River di Roma dove abitavano circa 150 rom. ...

A Roma sgombero al campo nomadi per problemi sanitari. Sbloccata la sospensiva della Corte Europea : Sgomberati i Rom dal Camping River di via Tiberina, periferia nord della Capitale. Questa mattina all’alba sono arrivate volanti e e blindati di polizia di stato, carabinieri e polizia locale. Lo sgombero del campo nomadi era stato bloccato fino a venerdì dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma l’intervento è stato reso necessario a causa del...

Roma - sgombero imminente per il Camping River : emergenza igienico sanitaria sblocca sospensiva Corte europea : E' stato sgomberato stamattina il Camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e...

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.