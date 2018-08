Roma | Pallotta | Suso? Siamo a posto ma

Calciomercato Roma - Pallotta : 'N'Zonzi è una bestia. Suso? Lo prendiamo solo se diventa un'opportunità' : Camicia bianca e abbronzatura smagliante per il numero uno giallorosso, che si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare anche di mercato: "La situazione relativa a Malcom è ormai ...

Calciomercato Roma - a tutto Pallotta : “N’Zonzi una bestia - Suso arriva solo se diventa un’opportunità. Ronaldo? Noi trattiamo Messi” : Il presidente della Roma ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa Roma, ne sa qualcosa James Pallotta che lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era ...

Roma - Pallotta dà l'ok per N'Zonzi. Poi assalto a Promes : James Pallotta, pochi giorni fa, lo aveva anticipato: "Abbiamo una squadra forte, con tanti giocatori nuovi. Ma non basta: faremo altri due acquisti". L'impressione è che sarà di parola, come spiega ...

Pallotta : 'Questa è la mia Roma più forte' : Leggi l'intervista completa sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma-Suso, c'è l'offerta Tutto sul Barça-Roma Roma, le parole di Cristante

Pallotta : 'È la mia Roma più forte. N'Zonzi? Una bestia' : Un caldo feroce avvolge la città di Dallas. A Down Town, dove alloggia la Roma, il termometro segna 38 gradi. I calciatori hanno passato la mattinata nella palestra dell'albergo per un leggero ...

Roma - Monchi negli Usa : vertice di mercato con Pallotta. El Shaarawy : "Resto" : Monchi vola negli Usa. A Dallas, il direttore sportivo assisterà a Roma-Barcellona della International Champions Cup, fischio d'inizio alle 4 italiane di mercoledì, e avrà una riunione con il ...

Roma - Pallotta annuncia rinforzi in un paio di ruoli : volata tra Neres e Bailey : Il mercato della Roma viaggia in queste ore su un doppio binario. E non solo perché Pallotta è stato chiaro: 'Stiamo pensando di rinforzarci in un altro paio di ruoli'. Da un lato infatti Monchi - ...

Roma - Pallotta : 'Farò causa sia al Bordeaux che a Malcom e acquisterò altri due giocatori' : James Pallotta si sfoga sul caso Malcom, accusando il Barcellona, il Bordeaux e lo stesso giocatore brasiliano. Malcom, nell'intervista rilasciata all'emittente radiofonica statunitense, Sirius XM. Al ...

Pallotta show a tutto tondo : dalla Roma al caso Malcom - sino al Milan di Elliott e Nainggolan : Il presidente della Roma, James Pallotta, ha parlato di calciomercato ma non solo, anche del nuovo corso del Milan americano Il patron della Roma, James Pallotta, è letteralmente furioso nelle ultime ore a seguito del caso Malcom. Il calciatore è stato soffiato da sotto il naso al club giallorosso dal Barcellona, autore di una scorrettezza non da poco. Pallotta, parlando alla radio Sirius XM, si è scatenato su questo ed altri argomenti ...

Roma - Pallotta bacchetta il Barcellona 'Scuse per Malcom Accetto se ci danno Messi' : Roma - Il comportamento del Barcellona nell'affare Malcom non è andato giù a James Pallotta e il presidente della Roma non fa nulla per nasconderl, anche se ricorre a una battuta per esternare il suo ...

Roma - Pallotta su Malcom/ Ultime notizie : “Se ci danno Messi accetto le scuse del Barcellona” : Roma, Pallotta su Malcom. Ultime notizie: “Se ci danno Messi accetto le scuse del Barcellona”. Le nuove dichiarazioni del presidente del club giallorosso(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:41:00 GMT)

Roma - Pallotta : "Scuse dal Barcellona per Malcom? Ci vendano Messi..." : Monchi, direttore sportivo della Roma, e il presidente James Pallotta. LaPresse Se Monchi, pur con toni duri, aveva scelto la via della diplomazia, almeno dialettica, "Vedremo se fare causa al ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'Malcom? Non accetto le scuse del Barcellona - a meno che non ci vendano Messi' : Mentre la Roma è impegnata nell'International Champions Cup , sconfitta all'esordio 4-1 contro il Tottenham, , proprio dagli USA è tornato a parlare il presidente giallorosso James Pallotta. Lo ha ...

Roma - Pallotta : 'Scuse Barca? Le accetto se ci vendono Messi' : Roma - Pallotta è intervenuto ai microfoni della radio SiriusXM Channel 157 per parlare di mercato, partendo dalla vicenda Malcom : 'Il Barcellona - ha detto il presidente della Roma - è intervenuto ...