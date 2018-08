Roma | morte di Narducci | il guidatore non era ubriaco | chiusa l' inchiesta

Roma - affittavano case in nero e minacciavano di morte gli inquilini morosi : arrestati due Casamonica : Rapina e tentato omicidio di un nigeriano a Roma, nel quartiere della Romanina. Con queste accuse la polizia ha arrestato tre persone, tra questi anche due esponenti del clan Casamonica, uno dei quali ...

Roma - scritta omofoba sul conto : ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza Nuova : Roma, scritta omofoba sul conto: ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza Nuova Gay center: “Attendiamo azioni legali e sanzioni al locale” Continua a leggere L'articolo Roma, scritta omofoba sul conto: ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza Nuova proviene da NewsGo.

Scontrino omofobo a Roma - gestori locale : ricevute minacce morte : Scontrino omofobo a Roma, gestori locale: ricevute minacce morte I titolari del ristorante finito nella bufera per un insulto a due ragazzi omosessuali oggi hanno deciso di tenere chiusa l’attività: “Abbiamo anche trovato e rimosso uno striscione di Forza Nuova contro i gay”. Centinaia i commenti negativi sul ...

Russia - 100 anni fa la morte dello Zar Nicola II/ 17 luglio 1918 - l’eccidio della famiglia Romanov : Nella notte del 17 luglio 1918, cento anni fa, la strage con cui furono uccisi lo zar Nicola II e la sua intera famiglia, i resti furono ritrovati solo nel 1979(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:15:00 GMT)

CARLO VANZINA - I FUNERALI A Roma/ "La morte non è l'ultima parola - Carlo è vivo" : il ricordo di Don Celli : Carlo VANZINA, oggi i FUNERALI in Piazza della Repubblica a ROMA: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:25:00 GMT)

La morte di Carlo Vanzina e il dolore della sua Roma tanto amata : «Ho il cuore spezzato, non riesco nemmeno a parlare». Enrico Vanzina ha perso la sua metà, il fratello adorato, il compagno di lavoro e di una vita spesa per la settima arte. All'ombra della clinica ...

Roma - maestro Islam maltrattava e picchiava bambini : arrestato/ Torpignattara - piccoli minacciati di morte : Roma, maestro Islam maltrattava e picchiava bambini: arrestato un 28enne. Ultime notizie, Torpignattara: l'insegnante di Corano ha minacciato di morte i piccoli(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Roma - botte e minacce di morte ai bimbi alla lezione di Corano : Funzionavano a intimidazioni e botte le lezioni di H.M.A, 28enne insegnante che teneva lezioni sul Corano a Roma, in quartiere periferico, e che con l'assenso dei genitori non lesinava le vie brusche con i bambini che si mostravano meno reattivi agli insegnamenti.Il maestro di Corano è finito in manette al termine di un'indagine scattata a gennaio dopo una segnalazione e che ha provato come due bambini fossero divenuti vittime di maltrattamenti ...

A tutta adrenalina in Romagna fra giochi d'acqua - giri della morte e notti rosa : notti rosa e giochi d'acqua in Riviera romagnola. Per un divertimento assicurato fra voci d'artista e giri della morte, dj e stunt show acquatici, piadine filanti e tesori perduti. Benvenuti a Ravennae dintorni per immergersi nelle novità del parco acquatico più grande d'Italia e nel frizzante calendario della Notte rosa, la kermesse di Rimini e dintorni che inaugura oggi (6 luglio).Prima destinazione su cui puntare un sito ...

Roma - morte Noemi Carrozza : non fu colpa delle buche stradali : Lo asserisce la polizia giudiziaria. Escluse anche le ipotesi di un malore o di un tamponamento. La 'sincronette' fu vittima di un incidente sulla Colombo lo scorso 15 giugno

Paolo Villaggio - un anno dalla morte/ A Roma l’evento per ricordarlo : da Carlo Verdone a Milena Vukotic : Paolo Villaggio, un anno dalla morte: domani, martedì 3 luglio 2018, l'evento a Roma per ricordarlo: da Carlo Verdone a Milena Vukotic, tutti gli ospiti che gli renderanno omaggio.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:46:00 GMT)

Dopo la morte di Narducci - la rivolta social degli chef : «A Roma strade insicure di notte» : Roma «Le strade di Roma sono pericolose di giorno, ma terribili di notte. #iotornoacasadinotte nasce proprio per sensibilizzare su questo con riferimento alle categorie di lavoratori costrette...

Roma - la morte di Elena Aubry senza pace - i pm sconfessano i vigili : 'Serve una nuova perizia' : Una consulenza tecnica per verificare le condizioni dell'asfalto della via Ostiense, all'altezza del Cineland, nel tratto di strada in cui lo scorso 6 maggio è deceduta Elena Aubry. Sarà incaricato ...