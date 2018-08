Roma | ‘Madame Furto’ ancora in manette dopo ennesimo borseggio

romadailynews

(Di mercoledì 1 agosto 2018)– I Carabinieri della StazioneVittorio Veneto si sono ritrovati davanti,una volta, ‘Madame furto’, all’opera stavolta pero’ sulla banchina della fermata metropolitana Termini. La donna, una 32enne nomade di origini bosniache, ben nota per il suo ‘curriculum’, e’ stata bloccata mentre sfilava un portafoglio, dalla tasca di un ignaro turista. Arrestata lo scorso febbraio, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, per aver borseggiato, in compagnia di tre complice, ‘allieve’, una turista all’interno della stazione metropolitana Repubblica, nel corso degli accertamenti dattiloscopici, effettuati subitol’arresto, ‘Madame furto’ risulto’ destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dovendo scontare una pena di 17 anni e 6 mesi, per i numerosi furti ...