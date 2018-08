Roma | in panne con l' auto in A1 | investiti e uccisi due fidanzatini | tornavano dalle

Roma - in panne con l'auto in A1 : investiti e uccisi due ragazzi - partivano per le vacanze : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

Orari e scaletta del concerto di Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 il 26 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Per la penultima data del suo Le vacanze tour, Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 porterà in scena i brani dell'ultimo album Fenomeno, certificato doppio platino, e i grandi successi del suo repertorio. Il tour fa seguito a quello autunnale che ha riempito con una serie di sold out i più importanti club d'Italia dopo la pubblicazione dell'album in studio Fenomeno lo scorso autunno. Dal 30 giugno Fabri Fibra si è esibito tra piazze e festival ...

Chemical Brothers Roma 2018/ Scaletta - Ippodromo delle Capannelle : ecco come si arriva (Roma Rock) : Chemical Brothers Roma 2018, il celebre duo di musica elettronica suonerà questa sera all'Ippodromo delle Capannelle: ecco come si arriva e la probabile Scaletta del Roma Rock.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Orari e scaletta di Caparezza al Rock In Roma 2018 il 16 luglio - ultimi biglietti e indicazioni per l’Ippodromo delle Capannelle : Con una nuova data della tranche estiva del Prisoner 790 Tour, lunedì 16 luglio va in scena il concerto di Caparezza al Rock In Roma 2018: il cantautore di Molfetta porta il suo nuovo show a supporto dell'ultimo omonimo album in studio sul palco principale della kermesse musicale dell'estate Romana. L'appuntamento al Postepay Rock in Roma è all'Ippodromo delle Capannelle alle ore 21.45, per assistere al concerto di Caparezza con special guest ...

Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Venerdì 13 luglio è la volta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018: la kermesse dell'estate capitolina ospita la band di Lodo Guenzi sul suo palco principale, quello dell'Ipppdromo delle Capannelle. Dopo l'exploit sanremese continua con successo il tour estivo de Lo Stato Sociale, che è partito lo scorso 8 giugno al Carroponte di Milano e ora sbarca a Roma prima dall'ultima tappa a Bari. Questa la scaletta de Lo Stato Sociale realizzata ...

Coez a Rock in Roma : sabato 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle : Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l'avvicinamento allo spettacolo del cantautore e rapper campano. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul ...