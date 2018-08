Roma | il Barcellona è sconfitto di nuovo 4-2 nell International Champions Cup

Video/ Barcellona Roma (2-4) : highlights e gol. Cristante Man of the Match (ICC 2018) : Video Barcellona Roma (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita, amichevole giocata per l'International Champions cup 2018. Perotti chiude il Match su rigore.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:28:00 GMT)

Barcellona-Roma - i giallorossi pungono Malcom : lo scherzo social è già virale [FOTO] : Il club giallorosso ha cancellato Malcom dalla formazione iniziale del Barcellona, ironizzando sul no ricevuto nel corso di questa sessione di mercato La Roma batte il Barcellona e conquista la prima vittoria nella International Champions Cup, dopo la sconfitta all’esordio contro il Tottenham. La soddisfazione per il club di Pallotta è però doppia, vista la presenza di Malcom tra i blaugrana. Per vendicarsi ironicamente del no ...

Barcellona-Roma - Malcom replica a Manolas : 'Resto calmo davanti alle provocazioni' : ROMA - Neanche il tempo di smaltire la delusione per il suo mancato approdo, che la Roma incrocia nuovamente Malcom , da avversario. Nel 4-2 con cui i capitolini superano i Campioni di Spagna in ...

Spettacolo Roma - rimonta pazzesca contro il Barcellona : Malcom in gol poi la grande reazione [FOTO] : 1/17 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Icc : Roma cala poker con il Barcellona : ANSA, - Roma, 1 AGO - La Roma si riscatta e cancella la sconfitta contro il Tottenham. Ad Arlington, nell'International Champions cup, i giallorossi battono ancora una volta il Barcellona, già ...

Roma - è remuntada. Annulla Malcom e vince 4-2 col Barcellona : Alessandro Florenzi e Diego Perotti festeggiano il gol del 4-2. Afp Non sarà stata bella ed emozionante come quella di aprile, ma nella notte, le 4 di mattina in Italia, la sera a Dallas,, la Roma ha ...

Icc - al Barcellona non basta Malcom : poker Roma in rimonta : ARLINGTON, USA, - La Roma concede il bis. Il 3-0 rifilato agli azulgrana in Champions League è un'altra cosa, ma la squadra di Eusebio Di Francesco si è tolta lo sfizio di battere nuovamente il ...

ICC : poker della Roma - Barcellona battuto : Spagnoli avanti con Rafinha e ripresi da El Shaarawy. A segno anche Malcom prima dei gol di Florenzi, Cristante e Perotti su rigore

Segna Malcom - ma a Dallas la Roma schianta il Barcellona nel finale : 4-2 : Dallas - Una specie di vendetta per la Roma che nel finale rimonta e schianta il Barcellona: 4-2 il risultato. Si presentava quasi da ex Malcom e quasi gol dell'ex quindi del brasiliano a Dallas, ma ...

Barcellona Roma ICC : risultato - cronaca - tabellino e video gol highlifhts : Il risultato, la cronaca, il tabellino e gli highlights di Barcellona-Roma, sfida valida per l'International Champions Cup

Barcellona-Roma 2-4. Le immagini dei gol dall'ICC 2018 : Nel finale segnano Cristante e Perotti su rigore: ecco le immagini più belle della partita IL RACCONTO DELLA PARTITA RIVIVI LA CRONACA DI Barcellona-Roma