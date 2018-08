Roma | Furti e rapine sui treni | 4 arresti

Roma : Termini - 6 arresti per rapine e furti : Roma – In occasione dei fine settimana estivi il Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma ha incrementato i servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori gia’ abitualmente in atto. Il dispositivo di sicurezza, che quotidianamente vede impiegati uomini e donne della Polizia Ferroviaria, sia nell’ambito degli scali ferroviari sia a bordo treno, nei giorni di sabato e domenica e’ stato incrementato con ...

River - la gang del campo rom : allarme sicurezza a Roma tra furti - spaccio e traffico di rifiuti : furti, piccoli e meno piccoli; anche fenomeni di spaccio; traffico e incendio di rifiuti; illegalità diffusa perché quell'insediamento è abusivo, comunque la si voglia...

Roma - Cassia. Furti in serie - arrestati 5 romeni : Roma, Cassia. Furti in serie, arrestati 5 romeni – E’ stata smantellata dai Carabinieri a Roma una banda responsabile di una serie di Furti nella zona nord della Capitale e nelle aree limitrofe, soprattutto ai danni di cittadini e delle attività commerciali. L’operazione è scattata questa mattina dopo 4 mesi di indagini condotte dai Carabinieri della Stazione La Storta: i militari della Compagnia Cassia stanno eseguendo ...

Roma : Furti abitazioni e bancomat - sgominata banda : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato esecuzione a un’ordinanza. Tale ordinanza dispone misure cautelari nei confronti di 9 persone, 8 italiane e 1 tunisina. I reati contestati sono furto in abitazione in concorso e Furti aggravati. L’indagine è stata avviata nel mese di maggio del 2016 dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina in sinergia e con i Carabinieri di Castello di Cisterna ...

Roma - presa banda del jammer - 9 arresti : i furti anche in casa di un pensionato che aveva sotto il materasso 220mila euro : Sono considerati responsabili di furti in abitazioni, gioiellerie e sportelli Atm bancomat in tutto il Centro Italia: al termine di un'indagine, denominata 'Irriducibili', i carabinieri della ...

Roma : Specialisti furti d’auto - 3 arresti : Roma – Tre uomini Romani di 24, 25 e 51 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale. Si tratta di nullafacenti già conosciuti alle forze dell’ordine. L’accusa è di furto aggravato in concorso. In zona Balduina i Carabinieri sono stati fermati da una cittadina che riferiva di essere stata vittima, poco prima, del tentato furto della propria autovettura. I militari hanno ...

Roma : 4 arresti e 3 denunce per violenze - furti e droga : Roma – Le attività dei Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia a piede libero di altre tre. In manette sono finiti due cittadini romeni. Uno arrestato per furto perché sorpreso a rubare in un supermercato. L’altro, 41enne, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia perché ha picchiato violentemente la moglie 37enne dopo l’ennesima lite. La ...