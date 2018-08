Roma | Di Francesco | no rosa sovraffollata

Roma - Di Francesco concede 24 ore di stop. Giocatori divisi tra Las Vegas e Los Angeles : I Giocatori vanno in vacanza durante la tournée negli Stati Uniti : Eusebio Di Francesco ha concesso una giornata libera alla squadra dopo cinque giorni di allenamento e la partita contro il Tottenham ...

Roma - Di Francesco : 'Brutta prestazione - ci serva per migliorare. Pastore? Non è ancora in condizione' : L'impatto della Roma con l'International Champions Cup è stato tutt'altro che dolce. I giallorossi, apparsi in ritardo di condizione, si sono arresi al Tottenham: 4-1 il risultato finale a favore ...

Roma - rabbia Di Francesco : “la squadra non mi è piaciuta” : Di Francesco non certo soddisfatto di quanto mostrato dalla sua Roma contro il Tottenham, una gara decisamente mal giocata “Era preventivato far fare determinati minuti di gioco ai giocatori in campo. Nonostante siamo partiti bene nel primo tempo, la squadra non mi è piaciuta dal punto di vista della compattezza e della cattiveria agonistica, dove loro erano più brillanti di noi e non abbiamo fatto come avrei voluto”. Questa ...

Roma-Tottenham 1-4 - brutta prestazione per i giallorossi ma Di Francesco non è preoccupato : La Roma continua la preparazione in vista della prossima stagione, i giallorossi sono stati protagonisti di un mercato importante e si candidano per campionato e Champions League. Esordio amaro però per la squadra di Di Francesco all’International Champions Cup, torneo amichevole estivo al quale partecipano le migliori squadre d’Europa. Sconfitta per 4-1 dal Tottenham, gli inglesi si sono dimostrati più in condizione. Vantaggio ...

Roma - Di Francesco : 'Malcom? Ne prenderemo uno più forte' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , parla a Sky Sport 24 del mercato giallorosso: 'Kluivert? Non bisogna avere fretta con i giovani. Viene da un campionato differente, ho un pensiero di calcio e sto cercando di fargli capire cosa voglio da lui'. ...

Roma - Di Francesco guarda avanti 'Diversi dallo scorso anno ma competitivi' : SAN DIEGO, STATI UNITI, - Non si fascia la testa per il mancato arrivo di Malcom, anzi nonostante la beffa sul brasiliano poi passato al Barcellona guarda avanti con fiducia e rassicura in tal senso ...

Roma - Cristante : 'Di Francesco ha una cultura del gioco europea' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro americano di Boston: 'Il mister ci dice come vuole che giochiamo e piano piano lo stiamo facendo. Vogliamo arrivare pronti ad agosto alla prima di campionato. Di Francesco ha la ...

Roma negli Usa con Totti. Attesa Malcom - Di Francesco si gode Schick : Francesco Totti, 41 anni. LaPresse Destinazione San Diego. La Roma è partita questa mattina per gli Stati Uniti dove giocherà tre partite della International Champions Cup e proseguirà la preparazione ...