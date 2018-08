Roma | Cristante | ' Siamo in crescita e le cose vanno meglio'

Roma - Cristante : “ho scelto questo club per il progetto” : “Ho scelto Roma per la sua storia e perchè ha un bel progetto, un bell’allenatore ed è ciò che mi piace di più. L’anno scorso ho realizzato 12 gol, e’ stata un’ottima stagione in fase realizzativa. Speriamo di ripeterci quest’anno. Il gol piu’ bello della scorsa stagione? Quello alla Juventus. Un pareggio con la Juve nei minuti finali e’ sempre bello”. A dirlo il nuovo centrocampista ...

Roma - Cristante : 'Di Francesco ha una cultura del gioco europea' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro americano di Boston: 'Il mister ci dice come vuole che giochiamo e piano piano lo stiamo facendo. Vogliamo arrivare pronti ad agosto alla prima di campionato. Di Francesco ha la ...

Roma-Avellino - posticipata di 10' : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta alle ore 19 - 10 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA , 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

Roma - Baldissoni : "Lavoriamo per competere". Cristante : "Nessuna paura" : Da una parte la squadra, che stamattina ha faticato sotto al sole per i Mapei Test. Dall'altra la società, che ha presentato un nuovo sponsor , 'La Molisana', e tramite il direttore generale, ...

Serie A Roma - Cristante : «Abituato al gioco di Di Francesco - mi trovo bene» : Roma - Il nuovo centrocampista della Roma , Bryan Cristante , ha parlato ai microfoni del club giallorosso. Quando si trasferì al Benfica dal Milan , su di lui gravava l'etichetta di giovane talento ...

Roma - Cristante al settimo cielo : “che feeling con Di Francesco” : Bryan Cristante, nuovo acquisto della Roma, ha parlato del primo impatto con l’ambiente giallorosso e con il tecnico Di Francesco “Mi sono trovato bene con il mister di Francesco per quello che mi chiede. Fa un gioco che mi piace e dove sono abituato a giocare. Ora bisogna aspettare l’inizio del campionato e dare tutto in partita”. Sono le prime impressioni dal raduno giallorosso a Trigoria del neo acquisto della ...

Roma - Cristante con il 4 di Nainggolan 'Ma nessuna guerra al passato' : Roma - nessuna paura del passato, ma solo tanta voglia di dimostrare. E' con questo biglietto da visita che Bryan Cristante si presenta alla Roma nella sua prima conferenza stampa in giallorosso. L'ex ...

Roma - ecco Cristante : "Qui posso crescere - sono nel posto giusto" : Monchi: "Bryan è stato il centrocampista più forte dell'anno scorso. Mercato? Pellegrini resterà a lungo con noi"

Roma - Cristante : 'Non sono qui per fare la guerra con il passato' : Senza paura e con un pizzico di sfrontatezza Bryan Cristante si presenta alla stampa nel giorno del suo secondo ritiro: 'Nei confronti dei tifosi il peso c'è in qualsiasi caso. Non arrivo qui per fare ...

Roma - Cristante : "Non ho esitato a venire. Questo è il posto giusto per me" : "Questo è il posto giusto per me per la crescita che sta avendo la società, per l'allenatore che c'è e per tutto il resto". Così Bryan Cristante, neo acquisto della Roma, nel corso della sua ...

Roma - la presentazione di Cristante LIVE : Un anno e mezzo da grande protagonista all'Atalanta, ora una bella occasione alla Roma. Bryan Cristante ha iniziato la sua avventura giallorossa, con l'obiettivo di fare il definitivo salto di qualità ...

Roma - Coric - Cristante e Kluivert : la giovane età della ragione : Classe 1995, Bryan Cristate; classe 1997 Ante Coric; classe 1999 Justin Kluivert. Tre giocatori, media anni: 21. Media che si alza se aggiungiamo il quarto neo arrivato nella capitale, ovvero Iván ...