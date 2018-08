Roma Ad Alessio Figalli la medaglia Fields

Il 'Nobel della matematica' a un italiano : dopo 44 anni vince il Romano Alessio Figalli : Assegnata all'italiano Alessio Figalli la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Nato a Roma 34 anni fa, Figalli ha studiato nella Scuola Normale di ...

Una strada allo Zar Alessio Romanov? : Non è questione politica ma storica e di giustizia ha dichiarato l'avvocato Alessio Ghisolfi, in una missiva indirizzata all'Ambasciatore di Mosca a Roma. Avv. Alessio Ghisolfi Ti potrebbero ...

Diretta/ Bellator Roma 2018 streaming video e tv : Alessio Sakara mette al tappeto Sloane - Kickboxing-MMA : Diretta Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:44:00 GMT)

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme - la Romantica fuga in auto nella notte : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sembrano essersi riappacificati. Come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, i due sono stati beccati durante una serata insieme, in compagnia di amici. Poi...

D'Alessio e Tatangelo insieme al concerto di Vasco - poi quel Romantico messaggio dagli spalti... : Ritorno di fiamma per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio? Se servono tre indizi per fare una prova, siamo sulla strada giusta. Dopo un primo avvistamento in coppia

Alessio Romagnoli rinnova col Milan fino al 2022 Video : Alessio Romagnoli ha firmato il rinnovo del contratto con il Milan e rimarra' legato al club fino al 30 giugno 2022. Il giocatore ha annunciato il rinnovo del contratto sulla sua pagina Facebook. Il rinnovo si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico ed è stato oggetto di una diretta Video trasmessa da Casa Milan. Alessio Romagnoli sara' 'Un pilastro per il futuro rossonero' In occasione del rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, ...

