Rocket League | Ultimate Edition è in arrivo per PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

Rocket League : Psyonix rivela per la prima volta le percentuali di drop delle casse premio : Abbiamo imparato a conoscere questo trend, quasi nessuno dei videogiochi dalla forte componente online non propone oggigiorno un sistema di casse premio, e Rocket League non fa eccezione, da circa due anni a questa parte.Nonostante gli sviluppatori di tutto il mondo abbiano dimostrato di amare le loot box, non sembra che siano felici di rendere note ai giocatori le effettive percentuali di vincita delle casse premio, e quando questo succede non ...

Rocket League è ora disponibile per gli abbonati Xbox Game Pass : Annunciato nel corso dell'Inside Xbox di questo mese, Rocket League è ora disponibile per tutti gli abbonati Xbox Game Pass.Dal momento che il gioco sportivo di Psyonix farà parte del servizio di Xbox, il gioco completo sarà disponibile per il download. Inoltre, i membri del Xbox Game Pass riceveranno uno sconto su Rocket League se decideranno di acquistarlo.Come segnala Dualshockers, è stato anche annunciato che Rocket League otterrà il ...

Rocket League - i tre anni del gioco in un'infografica piena di record : Di seguito le altre statistiche più importanti e l'infografica completa: 46 milioni di giocatori in tutto il Mondo 2.5 miliardi di partite giocate 1.4 milioni di utenti giornalieri 13.1 miliardi di ...

Perchè non ci sarà Rocket League 2 - i motivi della scelta di Psyonix : Indubbiamente tanti i consensi strappati da Rocket League sin dal suo lancio sul mercato videoludico. L'esordio tra i titoli disponibili nella Instant Game Collection per gli abbonati a Playstation Plus lo ha di fatto popolato sin dal primo momento, offrendo agli utenti sempre il giusto quantitativo di sfide da cui attingere per riempire i propri pomeriggi di gaming. Ovviamente a distanza di svariati anni dalla sua release (ricordiamo che il ...

Psyonix festeggia il terzo anno di Rocket League con un evento in-game che partirà tra pochi giorni : Lo sviluppatore Psyonix ha comunicato i dettagli del prossimo evento in occasione dell'anniversario di Rocket League, che celebra tre anni di battaglie multiplayer a quattro ruote.L'evento, come riportano i colleghi di Eurogamer.net, arriva su PC, PS4, Xbox One e Switch il 9 luglio e terminerà il 24 luglio.L'evento sarà in realtà un po' un compleanno combinato, poiché si festeggiano i tre anni di Rocket League e i dieci anni del suo ...

Rocket League : questo mese arrivano le jeep di Jurassic Park : Rocket League sta per arricchirsi con il DLC Jurassic World Car Pack che introdurrà nuove auto e oggetti cosmetici nel titolo di Psyonix il prossimo 18 giugno. Come riporta Dualshockers, il Jurassic World Car Pack introdurrà la Jurassic jeep Wrangler Battle-car con la decalcomania Jurassic World per le auto della squadra blu e una decalcomania Jurassic Park per la squadra arancione. Inoltre, il DLC includerà un'esplosione per il goal e nuove ...