Robin Hood nel castello di Nottingham | dalla foresta di Sherwood fino a Pratovecchio per

Tiro con l’arco - Lucilla Boari la Robin Hood del Mediterraneo! Trionfo netto in finale - fantastico oro! : Lucilla Boari ha compiuto un’impresa straordinaria e ha vinto una meritatissima medaglia d’oro nella competizione individuale di Tiro con l’arco femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). La 21enne nativa di Mantova si è sbarazzata della temibile spagnola Monica Galisteo Cruz in una finale vinta con il netto punteggio di 7-1, in cui l’italiana ha conquistato il primo parziale 26-25 anche grazie al 7 ...

Salvini : “Flat tax? Chi guadagna di più paghi meno tasse”/ Pd - “la Lega cambia la trama di Robin Hood” : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:43:00 GMT)

Fisco : Speranza - flat tax Robin Hood al contrario : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “La flat tax è come un Robin Hood al contrario. Un regalo ai più ricchi a spese dei più poveri. I 50 miliardi che servono verranno tolti a sanità e scuola pubblica che sono già al limite. #noflatax”. Così via Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. L'articolo Fisco: Speranza, flat tax Robin Hood al contrario sembra essere il primo su CalcioWeb.

