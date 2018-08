Rissa tra stranieri nel Napoletano | un accoltellato | chiesta espulsione Ferito un

Monza - Rissa a colpi di coltello in stazione : grave un giovane straniero : Ancora violenza davanti alla stazione ferroviaria di Monza, zona problematica per quanto riguarda sicurezza e ordine pubblico. Un giovane gambiano di 21 anni si trova all'ospedale San Gerardo in ...

Rissa a Baia Domizia tra giovani di Marcianise e Casal di Principe : 5 accoltellati - : Rissa a Baia Domizia, nella notte fra sabato e domenica sera, che ha visto coinvolti due gruppi di ragazzi di Casal di Principe e Marcianise, ora tutti indagati per Rissa aggravata. Cinque di loro, di ...

Pagano il biglietto per vedere l'eclissi tra i Colli Euganei - ma la Luna è coperta dalla montagna! L'evento finisce in Rissa : Doveva essere un evento tranquillo, pacifico. Mille persone, una accanto all'altra, pronte ad ammirare e a contemplare un evento storico, la tanto attesa eclissi di Luna. Ma gli organizzatori non avevano calcolato un importante fattore: la montagna. La stessa che ha poi coperto il satellite e rovinato lo spettacolo a tutti gli astanti. E da quel momento in poi, preso atto di quanto accaduto, vuoi per la rabbia, vuoi per l'influsso della Luna ...

Cerca di prendersi soda gratis - tra la cliente e una dipendente McDonald’s si scatena Rissa : L'episodio un punto vendita di Las Vegas del noto fast food, il video della scena ripreso da altri clienti è diventato virale.Continua a leggere

Iraq - Rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo : tragedia sfiorata : Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata Pilota e copilota di un velivolo Iraqi Airways sono venuti alle mani su un Boeing diretto in Iran. Comunicato ufficiale della compagnia Continua a leggere L'articolo Iraq, rissa in volo nella cabina di pilotaggio di un aereo: tragedia sfiorata proviene da NewsGo.

Uomini e Donne - Federico zittisce la male lingue : tra lui e ClaRissa è vero amore : Uomini e Donne, Federico Gregucci mette a tacere le male lingue: con Clarissa Marchese è vero amore Federico Gregucci e Clarissa Marchese continuano a mostrarsi sempre più innamorati sui social. Questo, però, non impedisce certo alle male lingue di esprimere la propria opinione o di lasciare commenti al veleno sotto i loro post su Instagram. […] L'articolo Uomini e Donne, Federico zittisce la male lingue: tra lui e Clarissa è vero amore ...

Inghilterra - Fight Club in amichevole : Rissa finale tra Mansfield e Sheffield Wednesday : Tempo di amichevoli e test ufficiali in tutta Europa, preparazione necessaria per presentarsi al meglio in vista della prossima stagione. Sarà la temperatura o la fatica dei carichi, certo è che l'...

Napoli - ennesima Rissa al Vasto : accoltellato un extracomunitario : Ancora una rissa tra extracomunitari al Vasto, dove un ragazzo di colore è rimasto ferito, sembrerebbe accoltellato, dopo essere stato aggredito da alcuni connazionali. E' successo poco dopo le 14.30 ...

Falcone - ME - : per una Rissa tra parenti - i carabinieri hanno arrestato 5 persone : Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Falcone, con l'ausilio dell'Aliquota Radiomobile di Barcellona , hanno tratto in arresto in flagranza cinque persone per rissa. I militari, sono ...

Roma : Rissa con coltelli tra albanesi - un arresto : Roma- Tentato omicidio ieri sera intorno alle 22.30 a Fiano Romano. Erano le 22 circa quando un albanese di 45 anni e’ rimasto vittima in via Tevere di una violenta lite a colpi di coltello che si e’ consumata in strada con un suo connazionale. Alla base della discussione che ha innescato l’accoltellamento solo futili motivi. L’aggressore gia’ noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza, dopo ...

Brasile - Rissa tra giocatori e ultras del Bahia in aeroporto - VIDEO - : SALVADOR, Brasile, - Momenti di grande tensione la scorsa notte a Salvador quando i giocatori del Bahia , di rientro dal match del Brasileirao pareggiato 1-1 contro la Chapecoense , sono venuti a ...

Brasile - Rissa tra tifosi e giocatori all'aeroporto di Bahia : Nuovi episodi di scontri e violenza arrivano dal Brasile. Protagonisti giocatori e tifosi del Bahia, quest'ultimi stufi dei negativi risultati raccolti nell'ultimo periodo dalla formazione di Moreira, ...

Napoli - nuova Rissa tra extracomunitari al Vasto - i residenti terrorizzati : 'Basta con le passerelle' : 'Qui al Vasto non è mai cambiato niente. Le passerelle dei politici scortati dai giornalisti, i tavoli di concertazione tra Comune e Municipalità, le promesse e gli impegni servono solo a dare ...

Rimini - torneo calcetto. Rissa tra giocatori - tre in ospedale due denunciati : Per la cronaca la vittoria della manifestazione è andata a Lucca, che così rappresenterà l'Italia ai mondiali di settembre.