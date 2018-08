Risolto il mistero nel Triangolo delle Bermude

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Per anni gli scienziati si sono interrogati sul, cercando di risolvere l'annoso enigma: perché navi - anche di grandi proporzioni - improvvisamente scomparivano? Nel corso del tempo, al, che ha affascinato intere generazioni, sono state date spiegazioni di ogni sorta. L'ultima, però, potrebbe essere unapiù convincenti: un team di scienziati della University of Southampton, nel Regno Unito, ha trovato le colpevolisparizioni nelle onde anomale di circa 30 metri di altezza che si formerebbero in quell'area.Secondo quanto raccontato nel documentario 'The Bermuda Triangle Enigma', come riporta l'australiano 'News.co.au', citando il 'Sun', i ricercatori avrebbero usato alcuni simulatori indoor per ricreare tali onde. Si tratterebbe di fenomeni dalla 'vita' brevissima, di circa pochi minuti, ma dalla potenza devastante. Questo ...