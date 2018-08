Rischio stress per i monumenti | la folla eccessiva crea problemi Ok unanime

huffingtonpost

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Okdei direttori dei più importanti dei musei italiani alla proposta lanciata dal ministro della Cultura Alberto Bonisoli sullo stop all'ingresso gratis la prima domenica del mese. Le ragioni sono diverse: dallache rischia, in alcuni casi, direallo staff e all'organizzazione alloa cui vengono sottoposti i. L'opinione comune è che sia meglio lasciare la libertà ai singoli di musei di decidere come regolare gli accessi gratuiti nell'arco del mese, in base alle esigenze di calendario o del singolo sito culturale. L'iniziativa trova però anche opposizioni, come quella del sindaco di Milano Beppe Sala: "Milano non si ferma. Il Ministro della Cultura Bonisoli vuole abolire le domeniche gratuite al museo? - ha scritto -. Ne prendo atto, ma noi andiamo avanti con la gioia di vedere così tanti cittadini ...