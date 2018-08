Ripescaggi Serie B | è festa per Novara e Catania | ricorso FIGC respinto | è ufficiale!

Ripescaggi Serie B e Serie C - è caos : la situazione sembra delineata ma l’appello della Figc può portare ribaltoni [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda la composizioni dei prossimi campionati di Serie B e Serie C, tiene banco la questione Ripescaggi. Nella giornata di ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l’esclusione dal campionato dell’Avellino (adesso prepara il ricorso al Tar), si liberano tre posti dunque nel torneo cadetto dopo i forfait anche di Bari e Cesena. Oggi è prevista la ...

Ripescaggi Serie C - le 5 squadre che hanno presentato la domanda. I tempi per la decisione finale : Cinque squadre hanno presentato la domanda di Ripescaggio alla Lega Pro per poter partecipare al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di Juventus B, Cavese, Imolese, Prato e Como. Le situazioni di questi club sono però molti diverse e non tutti avranno la certezza di vedere accolta la richiesta. Partiamo dalla la Juventus B, che sarà l’unica seconda squadra che vedremo in azione nella prossima stagione. Infatti dopo la rinuncia del Torino, ...

Serie BKT - rinviata la compilazione del calendario in attesa dei Ripescaggi : Convocata per il 30 luglio l'assemblea della Lega Serie B. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato di Serie BKT. L'articolo Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ripescaggi Serie C - ci prova anche il Messina : il comunicato : L’ACR Messina comunica che, nonostante non sia ammessa a presentare domanda di Ripescaggio in questa fase, ha già provveduto ad inoltrare al Presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini, al Presidente della LegaPro Gabriele Gravina e al Presidente della LND Cosimo Sibilia, una lettera con la quale – in deroga al regolamento – chiede il Ripescaggio in Serie C. “Abbiamo evidenziato la ...

Troina - il presidente Alì insiste : 'Meritiamo il Ripescaggio in Serie C' : Il terremoto che nelle ultime settimane sta scuotendo il mondo del calcio professionistico in Italia potrebbe aprire le porte della promozione diretta per il Troina in Serie C. Ne convinto il patr n dei rossoblu Giovanni Al , l imprenditore di Adrano che da ...

Ripescaggi Serie B - la Pro Vercelli annuncia ricorso! : Ripescaggi Serie B – Dopo il ricorso al Novara accolto diminuiscono sempre di più le chance di Ripescaggio della Pro Vercelli. Il club non ci sta e attraverso un comunicato ha confermato “di aver aver affidato incarico all’Avvocato Flavia Tortorella per la tutela degli interessi della società dinnanzi agli organi di giustizia sportiva, provvedendo – nella giornata di ieri – a depositare preannuncio di reclamo avverso la ...

Serie B e Serie C - ecco i 10 Ripescaggi ma alcuni club promettono battaglia : pronte Juve - Milan e Torino B ed il caos in Serie A può cambiare tutto [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per il calcio italiano, in particolar modo tengono banco sentenze, ricorsi e possibili ripescaggi. La situazione più delicata riguarda il campionato di Serie B, tre club non si sono iscritti al prossimo campionato cadetto: Bari, Cesena ed Avellino con quest’ultima che però non si rassegna e che ha annunciato il ricorso al Coni. La fideiussione dell’Avellino è stata presentata oltre il tempo limite, al ...

Calcio - Serie D : pubblicate le graduatorie per i Ripescaggi della stagione 2018-2019 : Sono state pubblicate oggi le graduatorie per i ripescaggi nel prossimo campionato di Serie D: per completare gli organici dei nove gironi del torneo interregionale di Calcio della stagione 2018-2019 si terrà conto di quanto appositamente stilato dal Dipartimento preposto, che ha dato priorità alle società perdenti gli ultimi play out retrocessione. Si procederà quindi a ripescare, in maniera alternata, una squadra tra le perdenti dei suddetti ...

Serie B : caos Ripescaggi - la Figc alle prese con la graduatoria : In Serie B, le ultime vicende legate alle mancate iscrizioni di Bari e Cesena, nonché la situazione finanziaria traballante dell’Avellino, ha fatto scattare il complicato meccanismo [VIDEO] federale che prevede la possibilita' di ripescare alcuni club, in base ad una graduatoria che tiene conto di più fattori, come elementi imprescindibili, per essere riammessi al campionato cadetto. Mai, come quest’anno, si è assistito ad una vera e propria ...